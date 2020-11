Vedacit apresenta nova linha de produtos para grandes obras

Líder do segmento de impermeabilização, no qual atua há 84 anos, a Vedacit vem fortalecendo nos últimos anos a parceria com o chamado mercado técnico, formado por distribuidores, aplicadores, construtoras e grandes obras. Em consequência desse movimento, a empresa acaba de apresentar ao mercado uma nova marca: a Vedacit Pro.

A novidade contempla uma linha com mais de 100 produtos e serviços, os quais, somados, prometem atender os clientes em todas as etapas de uma obra. Entre adesivos, aditivos, anticorrosivos, argamassas especiais, protetores de superfície e selantes, a empresa é conhecida pelas soluções para diferentes campos de aplicação, como estruturas, coberturas e telhados, portas e áreas internas, frias e externas.

Como parte da estratégia, a Vedacit se dispõe a acompanhar o cliente, fornecendo produtos e também consultoria técnica. “Temos o know-how e a expertise de que o mercado precisa. Agora, criamos um portfólio especializado, com o olhar do mercado profissional, da construtora e do consultor técnico”, explica Bruno Luiz Pacheco, executivo de marketing da Vedacit.

Modelagem digital

O investimento para atender o mercado B2B inclui o valor de 160 milhões de reais na fábrica mais moderna da América Latina, em Itatiba, no interior de São Paulo, para a produção de mantas asfálticas. “É um produto de grande relevância para esse mercado. Nossa planta tem capacidade para fabricar mais de 200 tipos de manta”, diz Pacheco.

Integrando o portfólio de Vedacit Pro, a empresa disponibiliza um modelo BIM para sistemas de impermeabilização com manta asfáltica. A sigla, que significa building information modelling, consiste em um conjunto de tecnologias aplicadas a modelos digitais de uma obra, as quais permitem simular cenários, ajudando as construtoras a aumentar a eficiência e reduzir os custos.

Com os novos investimentos em produtos, inovação e tecnologia, a Vedacit utiliza sua expertise para identificar tendências e entregar alto valor ao mercado profissional. “O mercado já conhece a qualidade e a tradição da Vedacit”, afirma Pacheco. “Com Vedacit Pro, estamos preparados para atender às demandas do setor técnico. Temos muitas novidades para 2021.”