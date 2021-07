Vale e Weg divulgam 'os bilhões do trimestre' nesta quarta

Duas gigantes da indústria brasileira vão divulgar os resultados financeiros nesta quarta-feira. A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, teve fortes altas na produção nesta primeira metade do ano, puxadas por alto apetite externo por minério de ferro, principalmente da China. O país gastou US$ 150 bilhões apenas em petróleo, minério e cobre nos primeiros quatro meses de 2021.

A empresa já tinha revelado os detalhes da produção do trimestre, que mostrou um aumento na produção de ferro de 12%, na comparação trimestral. A previsão do banco BTG Pactual é que a empresa tenha um lucro antes de juros, impostos e amortizações (EBITDA) de 12 bilhões de dólares no trimestre. O Bank Of America prevê um valor parecido, de 11,7 bilhões de dólares.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.

Além da demanda alta por ferro no mercado internacional, o fator câmbio deve influenciar os resultados bilionários da companhia que serão divulgados nesta quarta-feira. Na comparação anual, as toneladas embarcadas em terminais da companhia aumentaram 22%, para 74,9 milhões neste último trimestre.

O Banco BTG Pactual e o Bank Of America também destacam que a empresa tem mantido o compromisso de totalizar até o fim deste ano uma produção entre 315 e 335 milhões de toneladas, apesar de problemas operacionais em algumas minas.

O Bank Of America destaca, porém, que a produção de ferro pode até ter aumentado no trimestre, alcançando 75,7 milhões de toneladas, mas que o número, divulgado na última semana, foi abaixo das projeções de 78 milhões do banco.

WEG

Com mais de 30 mil empregados, a WEG tem figurado entre as listas de ações recomendadas por especialistas na hora de se investir e também deve divulgar números bilionários nesta quarta-feira. Isso porque a empresa é uma promessa no cenário de uma economia de baixo carbono, já que produz baterias e componentes fundamentais para redes elétricas. A empresa fornece soluções de sistemas elétricos inteiros para a indústria.

No primeiro trimestre do ano, a empresa teve um lucro líquido que disparou 73,7%, enquanto a receita também subiu fortes 36,7%, alcançando R$ 5,1 bilhões no período. Apesar de o crescimento esperado para o segundo trimestre ainda ser modesto, os números devem continuar bons.

Em relatório, analistas da Credit Suisse afirmam que a companhia deve crescer em geração, transmissão e distribuição, enquanto motores comerciais e de eletrodomésticos, tintas e vernizes devem ficar estáveis.

Em abril, a Weg anunciou a construção de uma unidade voltada à produção de eletrocentros para geração solar e industriais.