WEG anuncia nova fábrica na cidade de Betim, em Minas Gerais

A WEG vai instalar mais uma fábrica na cidade de Betim, em Minas Gerais, com a perspectiva de gerar 100 novos empregos nos próximos anos.

A nova unidade é voltada à produção de eletrocentros para geração solar e industriais, com 5 mil metros quadrados de área construída.

Os eletrocentros são salas ou casas elétricas construídas em estruturas metálicas compactas e projetadas sob medida para atender às diversas necessidades dos próprios clientes, podendo integrar sistemas elétricos e de automação.

Em janeiro de 2020, a WEG adquiriu em Betim uma das mais modernas plantas fabris do Brasil para transformadores de alta tensão, voltados principalmente para projetos e grandes linhas de transmissão.

Juntas, as duas operações da WEG no município vão empregar em breve mais de 300 colaboradores.

Neste ano, a empresa passou a fabricar transformadores de força, reatores shunt e autotransformadores de força com classe de tensão até 800kV e potência até 500MVA.

Em nota enviada à imprensa, o diretor-superintendente da WEG Automação afirma que a ampliação "será parte importante da nossa capacidade produtiva nos próximos anos".

Entre fevereiro de 2020 e de 2021, as da Weg (WEGE3) acumulam valorização de 60,6%, contra uma queda de 2,3% do no mesmo período.

Por trás deste sucesso, está uma tendência crescente de eletrificação conforme o mundo se move para menores emissões de carbono e aumenta os investimentos em energia renovável.