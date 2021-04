Vale divulga balanço em meio a mudanças no conselho e "boom" do ferro

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A mineradora Vale, uma das maiores empresas do país, divulga os resultados financeiros do primeiro trimestre nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado financeiro. Assim como a Petrobras, as ações da companhia têm um forte peso no Ibovespa. A Vale está avaliada atualmente em 500 bilhões de reais.

A mineradora deve mostrar um primeiro trimestre excelente, principalmente devido aos aumentos na produção de ferro, à forte demanda chinesa e aumento na cotação do minério.

A valorização do minério é consequência da alta demanda chinesa. O país vive uma aceleração econômica após a estagnação de 2020.

Na sexta-feira, investidores já apostavam no bom resultado financeiro e fizeram com que as ações da companhia subissem, ajudando no valor do Ibovespa no dia.

Segundo a agência de notícias Reuters, a mineradora Vale deverá registrar um significativo aumento nas receitas trimestrais quando publicar seu balanço.

A média das estimativas de cinco analistas para os resultados da empresa mostra expectativas de aumento de 87,4% na receita, para 13,124 bilhões de dólares, acima dos 7 bilhões de dólares vistos em igual período do ano passado, segundo dados da Refinitiv.

O balanço deste primeiro trimestre de 2021 também será divulgado em meio aos preparativos para a eleição do novo conselho da companhia, marcado para o próximo dia 30 durante uma assembleia geral extraordinária. São 16 candidatos para 12 vagas. A 13ª é uma indicação dos trabalhadores.

A Vale tem diversos investidores internacionais de peso. Conforme lista publicada pela Glass Lewis com os dez maiores investidores, a Capital Research tem quase 18% do capital.

Sozinha equivale a praticamente todo grupo de ex-controladores, com Previ, Bradespar, Mitsui, que somam 21% da empresa. BlacRock, nessa lista, aparece com 6,5%.

