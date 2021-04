Anvisa avalia nesta segunda-feira pedido de importação da vacina Sputnik V

Da Redação, com agências

Por Da Redação, com agências

Especialistas da Anvisa terminaram no sábado, 24, uma visita de inspeção nas empresas Generium e UfaVita, que participam da produção da vacina Sputnik V. Os brasileiros estão na Rússia desde sexta-feira, 16, e o relatório com as informações coletadas ajudará na decisão.

Coquetel de anticorpos

Além de decidir sobre a Sputnik V, a Anvisa marcou para a terça-feira, 27, às 15 horas, uma reunião para apreciar o pedido de uso emergencial da "combinação dos medicamentos biológicos banlanivimabe e etesevimabe", do laboratório Eli Lilly do Brasil para o tratamento de pacientes com covid-19. Trata-se de um tratamento que utiliza um coquetel de anticorpos monoclonais, destinados a adultos e pacientes pediátricos (acima de 12 anos), que pesem mais de 40kg, com quadros leve ou moderado da doença. O uso emergencial do coquetel foi aprovado pela agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos em 9 de fevereiro. As duas reuniões da Anvisa terão transmissão pelos canais da agência.

