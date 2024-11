Uma tecnologia criada em Pernambuco quer ser o Tinder das startups e fundos de investimento

RECIFE – Em Pernambuco, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) atua há 25 anos como um venture builder, ou seja, aquele que ajuda no desenvolvimento de startups.

O hub de inovação já atendeu 980 startups e agora se prepara para uma nova fase, com uma plataforma que promete facilitar o crescimento destas pequenas empresas. Lançado em 2022, o Dates promete ser uma espécie de “Tinder” para startups e investidores.

Diferente de uma plataforma de namoro, aqui os interesses são puramente econômicos: a ideia é usar uma base de dados para criar “matches” entre empresas que buscam investimento e quem está disposto a financiar novas ideias.

O Dates está presente no festival recifense REC’n’Play, conhecido como “Carnaval do Conhecimento”. O evento conta com uma competição de startups, que irá premiar uma vencedora com uma imersão internacional no Porto Digital Europa.

Como funciona?

No Dates, uma startup pode cadastrar suas informações e manter um perfil detalhado do próprio negócio. Ao todo, mais de mil já estão registradas no site atualmente.

A plataforma, então, começa a enviar automaticamente oportunidades relevantes, incluindo conexões com investidores, editais de fomento e chamadas abertas. Tudo para que as startups possam maximizar suas chances de encontrar o parceiro certo.

Os investidores ou fundos de investimento podem encontrar startups para investir ou para contratar o produto que elas oferecem. Depois de selecionada, a startup analisa o perfil de quem investe e diz se topa a parceria ou não.

Caso a resposta seja “sim”, o Cesar intermedeia a conexão entre as duas. O plano é que, no futuro, o hub de inovação não precise participar do processo e que tudo ocorra pela plataforma Dates.

Mais de 900 startups já foram impulsionadas pelo Cesar, seja por meio de mentorias, workshops ou programas de aceleração. Agora, a promessa é potencializar esses números, com a integração de uma rede de relacionamento com empresas e investidores.

*A jornalista viajou a convite do evento Rec’n’Play