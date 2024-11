Aqui vão três dicas para você mandar bem no seu currículo, segundo o criador do robô que vai ler ele

Na era dos robôs leitores de currículo, se você pensa em um texto com muitos adjetivos e frases complexas para impressionar o RH, pense de novo. As melhores ferramentas de seleção automatizada preferem currículos bem objetivos e claros.

É o caso da Rocketmat, uma startup brasileira de inteligência artificial (IA) especializada em recrutamento e seleção, criada por Tiago Machado e Paulo Nascimento em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A empresa começou a operar em 2017 e agora está de olho em uma terceira rodada de investimentos, de no mínimo 1 milhão de dólares (cerca de 5,5 milhões de reais) para expandir ainda mais a presença de seu principal produto, o HireStar, no mercado global.

Qual é a história da Rocketmat

A Rocketmat nasceu da fusão das áreas de negócios e inovação de Tiago Machado, administrador com carreira voltada para inovação e recursos humanos, e do conhecimento em ciência da computação de Paulo Nascimento.

Os dois empreendedores se encontraram em Belo Horizonte e deram início ao projeto que hoje está em expansão.

Com a missão de tornar os processos seletivos mais ágeis e precisos, a Rocketmat desenvolveu uma tecnologia que lê e analisa currículos de maneira imparcial, sem identificar informações como nome, idade ou instituição de ensino do candidato.

“Quando trabalhávamos no desenvolvimento inicial, percebemos que, mesmo com um grande volume de currículos recebidos, as empresas só analisavam uma pequena fração, em média 7%, dos documentos”, afirma Machado. “Isso gera decisões baseadas em uma experiência limitada, sem um olhar completo sobre o conjunto de candidatos.”

O software começou a ganhar visibilidade quando foi adotado pelo Hospital Albert Einstein, que, em plena pandemia, precisava contratar rapidamente 1.500 enfermeiros.

“A IA da Rocketmat ajudou o Einstein a realizar o processo de forma ágil e organizada. Esse uso mostrou a robustez do nosso sistema”, afirma Machado.

Como a Rocketmat funciona

A Rocketmat opera por meio de uma API que pode ser integrada diretamente aos sistemas de RH das empresas, classificando os currículos com base em habilidades e experiências. “Nosso carro-chefe é o HireStar, um sistema que atende desde pequenas empresas até grandes corporações, seja como aplicativo ou integrado aos softwares de recrutamento”, explica Machado.

O modelo da Rocketmat lê e analisa currículos em mais de 100 idiomas, garantindo que todos os candidatos sejam analisados com o mesmo critério, em qualquer formato de envio.

A startup analisa competências técnicas, como experiências e qualificações específicas do candidato (cargos anteriores, certificações, tempo de atuação) e também soft skills como capacidade de colaboração, resiliência e percepção analítica. Essas informações ajudam a IA a fazer uma avaliação completa e imparcial da aderência de cada candidato à vaga.

“Um diferencial da tecnologia é o fato de que ela não apenas identifica o nível de qualificação do candidato, mas também gera uma explicação detalhada para o RH sobre o motivo pelo qual uma candidatura é ou não adequada”, diz o empresário. “É como o Waze, que mostra o trajeto: nosso algoritmo mostra por que o candidato teve aderência à vaga”.

Nova rodada, novos países

A Rocketmat fatura hoje algo na casa dos 5 milhões de reais por ano.

A nova rodada de investimento, a terceira da empresa, está prevista para início de 2025, e tem como meta alcançar ao menos 1 milhão de dólares.

O objetivo é escalar o uso do HireStar mundialmnete. O primeiro passo para isso já está sendo dado. A empresa foi uma das selecionadas para participar de um programa de aceleração da Google Cloud. Com ele, o API da Rocketmat estará disponível para diversas empresas pelo portfólio de programas do próprio Cloud do Google.

O aoio da AWS, da Amazon, também é importante. Pela empresa de nuvem da gigante do varejo, a Rocketmat foi reconhecida como uma das principais startups a desenvolver IA generativa com foco em recrutamento, um mercado com alto potencial de transformação para os próximos anos.

“Essa próxima fase de expansão vai nos dar o recurso necessário para levar nossa IA para novos mercados”, diz o CEO, destacando que, com a adição de novos investidores, a Rocketmat pode se consolidar como uma das líderes na aplicação de IA para recrutamento e seleção.

Dicas para um bom currículo nos sistemas de IA

Tiago Machado compartilha três insights importantes para quem quer ter um currículo bem analisado pelas tecnologias de IA: