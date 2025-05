Por que a Uber vai gastar US$ 700 milhões em uma plataforma turca de delivery?

A empresa de mobilidade urbana Uber está prestes a dar um grande passo na expansão de seu serviço de entrega de alimentos e produtos na Turquia. A empresa anunciou um acordo para adquirir uma participação de 85% na plataforma turca de entrega de alimentos e supermercado Trendyol Go por aproximadamente US$ 700 milhões.

A aquisição, que deve ser concluída no segundo semestre de 2025, está sujeita à aprovação regulatória. Com isso, a Uber reforça sua operação no mercado de delivery de alimentos, aproveitando o crescente uso de serviços de entrega no país. “A união com a Trendyol Go vai elevar o setor de delivery na Turquia, beneficiando consumidores, entregadores, restaurantes e pequenos comércios familiares”, afirmou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, em nota divulgada.

O que é a Trendyol Go?

Fundada em 2010, a Trendyol Go é a plataforma de entrega instantânea do gigante turco de e-commerce Trendyol, que, por sua vez, é majoritariamente controlada pelo conglomerado chinês Alibaba. A plataforma oferece uma ampla gama de produtos, incluindo refeições e itens de supermercado, entregues de forma rápida e eficiente aos consumidores turcos.

Em 2024, a Trendyol Go completou mais de 200 milhões de entregas, alcançando US$ 2 bilhões em transações brutas, o que representa um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. Com uma rede de 90 mil restaurantes e 19 mil entregadores em todo o país, a Trendyol Go se consolidou como uma das principais plataformas de delivery na Turquia, com um grande potencial de crescimento.

Após a aquisição pela Uber, espera-se que a Trendyol Go continue operando com seu aplicativo atual, mas a Uber pretende integrar funcionalidades essenciais do Uber Eats ao longo do tempo, ampliando a oferta de serviços e melhorando a experiência dos usuários.

Por que agora?

A decisão da Uber de investir na Trendyol Go faz parte de sua estratégia de expansão no mercado turco, onde a empresa enfrentou desafios no passado. Em 2019, a Uber foi proibida de operar no país devido a uma disputa judicial envolvendo "concorrência desleal". No entanto, a empresa conseguiu reverter a decisão em 2021, ao permitir que táxis tradicionais fossem integrados à sua plataforma.

Com uma população de 85 milhões, a Turquia é um mercado estratégico para empresas globais de tecnologia e delivery. A rápida urbanização — todas as principais cidades têm mais de 1 milhão de habitantes — faz com que a demanda por serviços de conveniência aumente. Por consequência, torna o país um terreno fértil para empresas como Uber e Trendyol Go.

Esta aquisição é apenas mais um passo para a Uber no fortalecimento de sua divisão de delivery de alimentos e produtos. Nos últimos anos, a empresa ampliou sua presença por meio de aquisições, como a compra da Postmates em 2020 e a Drizly, de bebidas alcoólicas, em 2021.