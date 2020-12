Uber completa a aquisição da Postmates, rival do Eats nos EUA

A Uber anunciou nesta terça-feira (1) que concluiu a aquisição da empresa Postmates, empresa que atua no setor de entrega de refeições e era tida como uma das maiores rivais do Uber Eats. O negócio foi anunciado em julho deste ano e envolvia o pagamento de 2,6 bilhões de dólares pelas ações da concorrente.

Com fusão, as empresas criam a segunda maior plataforma de entregas dos EUA, atrás apenas da DoorDash. Mesmo assim, a Postmates vai continuar operando, ainda que inicialmente, como uma marca separada. É possível que os serviços se integrem de alguma forma com atualizações dos aplicativos, mas isso ainda não está claro.

Uber e Postmates iniciaram negociações há anos. Segundo a Bloomberg, as companhias mostraram interesse na fusão após a Uber não conseguir comprar a GrubHub, adquirida pela Just Eat Takeaway por 7,3 bilhões de dólares. A Postmates, que tem forte presença em Los Angeles e na região sudoeste dos EUA, surgiu como uma alternativa.

Uma pesquisa realizada em abril deste ano pela consultoria americana Edison Trends apontava que a DoorDash era responsável por 46,5% do mercado de delivery de refeições nos EUA. O Eats aparece em segundo lugar com 25,7%. GrubHub estava na terceira posição com uma fatia de 22,8%.

“A Postmates foi pioneira na entrega como serviço, o que complementa os crescentes esforços da Uber na entrega de mantimentos, itens essenciais e outros bens. Para restaurantes e comerciantes, Postmates e Uber Eats juntos oferecerão mais ferramentas e tecnologia para se conectar de maneira mais fácil e econômica a uma base maior de consumidores”, disse a empresa em comunicado na época.

A pandemia foi um fator determinante para o negócio. Com a quarentena, o faturamento da Uber sofreu uma queda considerável, principalmente em relação ao seu serviço de transporte de passageiros. Os resultados mais recentes, do terceiro trimestre deste ano, apontam queda de 18% na receita com 14,7 bilhões de dólares e prejuízo de 1,1 bilhão de dólares no período.

O Uber Eats, por sua vez, continua crescendo exponencialmente durante a crise de covid-19 que assola o planeta. O serviço de entrega de refeições registrou aumento de 125% em sua receita entre o terceiro trimestre de 2020 e o mesmo período do ano passado. A receita bruta ficou em 8,5 bilhões de dólares.