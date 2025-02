Uber decepciona Wall Street com lucro abaixo do esperado; ações caem

A Uber (UBER) registrou um lucro mais fraco do que o esperado no quarto trimestre, ofuscando o crescimento consistente das suas reservas brutas. Os resultados foram divulgados na quarta-feira, levando a uma queda de 3% no valor das ações no pré-mercado.

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de US$ 1,84 bilhão, apenas um pouco abaixo da previsão de US$ 1,85 bilhão de analistas ouvidos pela Bloomberg. Mas o maior impacto veio no lucro operacional, que ficou em US$ 770 milhões, bem abaixo dos US$ 1,2 bilhão projetados.

O CEO Dara Khosrowshahi explicou que questões legais e regulatórias afetaram os ganhos operacionais, apesar de um “forte desempenho” da empresa. As reservas brutas — que englobam corridas, pedidos de delivery e ganhos de motoristas e comerciantes, mas não gorjetas—cresceram 18%, totalizando US$ 44,2 bilhões no último trimestre de 2024. Para o primeiro trimestre de 2025, a Uber projeta um intervalo entre US$ 42 bilhões e US$ 43,5 bilhões.

Após a divulgação dos resultados, as ações da empresa caíam mais de 7% no pré-mercado.

Seguros impactam demanda nos EUA

Nos Estados Unidos, a Uber enfrenta desafios com o aumento dos custos de seguro, que têm afetado a demanda por corridas. A empresa afirma que foi forçada a repassar esses custos para os consumidores em mercados como Nova Jersey, Califórnia e Flórida.

Khosrowshahi declarou que irá pressionar por reformas no setor de seguros para conter os preços. Além disso, a Uber moveu um processo contra escritórios de advocacia e clínicas em Nova York, alegando que essas entidades encenavam acidentes de trânsito para fraudar seguros.

Apesar desses desafios, a Uber informou que está conseguindo frear os aumentos dos preços dos seguros por meio de inovações tecnológicas e lobby político. No entanto, os preços do UberX devem continuar subindo “marginalmente” em 2025.

Expansão e novas apostas

A Uber vem investindo em novas fontes de receita para diversificar seus negócios. Algumas das principais iniciativas incluem:

Novas opções de transporte : lançamento de shuttle rides (transporte compartilhado) em Nova York e corridas coletivas em aeroportos.

: lançamento de (transporte compartilhado) em Nova York e em aeroportos. Assinatura mensal : desenvolvimento de um passe de US$ 2,99 para que usuários possam fixar tarifas de corridas frequentes .

: desenvolvimento de um para que usuários possam . Parcerias estratégicas : um novo acordo com a Delta Airlines , substituindo a rival Lyft , e uma parceria com a Home Depot para entregas além do setor de alimentação.

: um novo acordo com a , substituindo a rival , e uma parceria com a para entregas além do setor de alimentação. Autônomos e inteligência artificial: parceria com Waymo, onde a Uber será o único app a oferecer corridas autônomas em Atlanta no verão de 2025.

Apesar da aposta em veículos autônomos, Khosrowshahi ressaltou que a comercialização da tecnologia ainda levará tempo, enfatizando a necessidade de equilíbrio entre segurança, logística e demanda do mercado.