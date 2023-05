Uber Direct lança recurso para pequenas e médias empresas; veja como funciona

O Uber Direct, solução corporativa de entregas expressas que se utiliza da base de motoristas e entregadores parceiros da Uber, entra em uma nova fase de expansão no país. A partir de agora, pequenas e médias empresas também poderão contratar o serviço por meio de um processo simples e rápido, feito totalmente online.

O novo recurso vai garantir a automatização do cadastro e cria um processo de "self service" para que as empresas consigam contratar o serviço e começar a usá-lo em questão de minutos, sem a necessidade de contato prévio com a equipe de vendas da Uber.

A empresa acredita que a iniciativa deve ser um divisor de águas para o Uber Direct, que foi lançado no país em abril de 2020 com foco em atender clientes como grandes redes varejistas que, com a pandemia, sentiram a necessidade de otimizar suas soluções logísticas para oferecer entregas no mesmo dia.

"A pandemia acabou acelerando uma mudança de comportamento que já se percebia em outros mercados: os consumidores viram que era possível receber muito rápido suas compras e agora priorizam essa opção. As entregas no mesmo dia, que antes eram uma exceção, hoje estão mais próximas de se tornarem a regra. E foram soluções eficientes como a nossa que impulsionaram essa mudança", diz Suzana Castro, Head de Uber Direct no Brasil.

Já contando com clientes de peso em segmentos como farmácia, pets, restaurantes, supermercados, entre outros, o Uber Direct agora está disponível também para pequenos e médios empresários que não querem ficar para trás diante de uma mudança tão grande na expectativa dos consumidores.

"Um estudo de 2022 apontou que 44% dos consumidores desistem de uma compra se o prazo de entrega for longo e que 73% deles esperam que um e-commerce ofereça entregas rápidas. PMEs precisam de ferramentas para concorrer com os grandes varejistas que já oferecem essa vantagem e é isso que queremos proporcionar por meio desse novo recurso", diz Castro.

A novidade também vai permitir uma rápida expansão nacional do serviço, uma vez que, dessa forma, o Uber Direct fica disponível para empresas de todas as cidades onde existe operação da Uber no Brasil.

Outro recurso que, de acordo com a executiva, deve atrair PMEs é a opção de retornar os produtos aos vendedores caso o consumidor não seja localizado no endereço indicado, oferecendo mais segurança e confiabilidade às entregas via Uber Direct.

Como cadastrar PMEs no Uber Direct?

Para realizar o cadastro da empresa, basta acessar o site e preencher os dados solicitados. Em poucos minutos, já será possível acessar o Painel de Controle e solicitar as primeiras entregas. O Uber Direct também oferece a opção de integrar a API ao site de e-commerce da empresa, deixando a experiência de solicitação de entregas totalmente automatizada.

Recentemente, a Uber lançou também uma função que permite agregar e coordenar a entrega de até 14 itens em uma só viagem, otimizando custos para os contratantes e tornando o Uber Direct mais eficiente e confiável para empresas, consumidores e entregadores parceiros.