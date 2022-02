Uber Direct é uma solução para todos os tipos de negócios, diz diretora

A Uber está em uma nova fase. Depois de anunciar mudanças no Uber Eats, a empresa pretende expandir seu braço de entregas rápidas voltadas para negócios. Criada na pandemia, o Uber Direct está presente em nove países e no Brasil, já viu a receita crescer mais de 18 vezes em 2021.

O Uber Direct quer se torna uma das prioridades dentro da área de delivery da empresa no Brasil. Para isso, pretende aumentar sua rede de parceiros, que atualmente conta com FastShop, Farmácias Pague Menos, Nike, Arezzo&Co, Petz, entre outros.

A mudança de comportamento dos clientes durante a pandemia impulsionou o crescimento do Uber Direct. ''Acreditamos que a entrega realizada no mesmo dia da compra vai se tornar o padrão: agora que o consumidor sabe que pode ter o que quiser em poucas horas, ele não vai mais querer esperar. O Uber Direct é essa solução, que já chegou ao mercado com a força da marca Uber, e com a capacidade de oferecer uma eficiência que nenhuma outra empresa no Brasil conseguiria", afirmou Suzana Castro, diretora de Novas Verticais da Uber no Brasil, em entrevista à EXAME.

Além de atender a alta demanda por entregas rápidas, o Uber Direct também fornece novas oportunidades econômicas para mais de um milhão de motoristas e entregadores parceiros, uma vez que é possível alternar entre entregas e viagens ao longo do dia.

Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista com a diretora da Uber:

Como foi o desenvolvimento do Uber Direct no Brasil?

Em meio às incertezas dos primeiros meses de pandemia, ainda em 2020, começamos a perceber uma movimentação no mercado em busca de soluções que atendessem a uma crescente demanda por serviços que levassem aos consumidores, no menor tempo possível, qualquer tipo de produto. Isso ia muito além de itens de primeira necessidade, como alimentos. Começamos a ver também essa necessidade surgir em empresas que vendiam bens de consumo que acabaram se tornando essenciais em um mundo no qual muitas pessoas estavam trabalhando de casa. Foi assim que a Fast Shop se tornou uma das nossas primeiras parceiras e passou a oferecer, diretamente em seu canal de vendas, uma opção de entrega ultra rápida que só se tornou possível graças ao Uber Direct.

Para garantir o sucesso da implementação, nós já tínhamos o principal: uma vasta rede de motoristas e entregadores parceiros cadastrados na Uber. Isso é o que garante a viabilidade da solução. Além disso, temos uma equipe que auxilia lojistas a manusear a plataforma que disponibilizamos para fazer as solicitações de entrega e acionar os parceiros que farão o transporte da mercadoria. Todo processo é realizado de forma integrada entre Uber e empresas que contratam o serviço, permitindo uma operação de larga escala. Por já contarmos com grande parte dessa estrutura e tecnologia, o investimento da Uber na nova solução foi focado majoritariamente em pessoas e processos.

O Uber Direct existe em outros países?

O Uber Direct é uma solução que está presente, atualmente, em 9 países (Brasil, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Austrália, e Taiwan). O serviço, que surgiu como uma resposta temporária para entregas ágeis durante a pandemia, foi inicialmente disponibilizado nos Estados Unidos em 2020 e, graças a seu sucesso, foi expandido para outras localidades de forma permanente.

O Uber Direct é mais um passo que a Uber dá em direção ao objetivo de se tornar uma plataforma de apoio para todos que usam o aplicativo (empresas, motoristas, entregadores parceiros e usuários) nas mais diversas atividades do dia a dia. O Uber Direct faz parte da nossa missão de ajudar as empresas a atender a alta demanda por entregas rápidas, bem como fornecer novas oportunidades econômicas para nossos motoristas e entregadores parceiros.

Quais foram os resultados até agora?

Os resultados têm sido fantásticos. Para se ter uma ideia, só em 2021, vimos o número total de viagens do Uber Direct crescer mais de 20 vezes no Brasil, o que demonstra um crescimento sólido da plataforma diante de uma demanda que ainda tende a crescer muito nos próximos anos. Também vimos o número de parceiros comerciais crescer mais de 4 vezes e nossa receita bruta para este produto aumentar mais de 18 vezes. E esperamos muito mais em 2022.

Quais são os principais parceiros?

Nosso primeiro grande parceiro no Brasil foi a FastShop, ainda em 2020. Desde então, outras grandes marcas passaram a utilizar o serviço, como Farmácias Pague Menos, Nike, Arezzo&Co, Petz, Riachuelo, Vivo, CacauShow e GPA.

Entre os principais pontos positivos destacados pelos parceiros, estão o aumento da capilaridade, qualidade e agilidade, “aspecto que contribuiu com a redução do tempo de entrega de duas para uma hora, para itens de pequeno e médio porte”, como aponta Eduardo Salem, Diretor geral de operações da Fast Shop. O tempo estimado de entrega também foi destacado por Samir Mesquita, Diretor de Digital da Pague Menos.

“Com a possibilidade de efetuarmos entregas com menos de uma hora de prazo, aumentamos a oferta de serviço e facilitamos a vida do nosso cliente. Por isso, é mais uma boa opção para quem escolhe comprar com a Pague Menos". Depoimentos como esses demonstram que estamos no caminho certo.

Quais são as expectativas para 2022?

O que muda é que com as recentes mudanças anunciadas pela Uber, o Uber Direct se torna uma das prioridades dentro do braço de delivery da empresa no Brasil. Queremos continuar expandindo a adesão desta solução, trazendo mais empresas parceiras para a plataforma, levando o serviço para novos segmentos e diminuindo ainda mais o tempo de entrega. O ano de 2021 foi de crescimento, mas também foi de muito aprendizado. Para 2022, queremos transformar o Brasil em um dos principais mercados do Uber Direct no mundo, assim como acontece com o braço de mobilidade.

No Brasil, o Uber Direct funciona em todos os Estados, cobrindo quase 200 cidades. Nosso plano é, num primeiro momento, concentrar o foco nas cidades em que a Uber já opera e, aos poucos, aumentar a capilaridade com a inclusão de novas regiões a serem atendidas, sempre contando com a logística e a inteligência de mobilidade que a plataforma da Uber fornece.

A maior aposta nessa frente tem relação com as mudanças no Uber Eats?

As mudanças no Uber Eats refletem a nova visão estratégica da Uber, que enxerga o Delivery-as-a-Service como um dos pilares para o futuro de negócios da companhia. Como uma “rede de entregas que conecta a cidade”, nosso objetivo é mostrar que o Uber Direct pode ser uma solução para todos os tipos de negócios, desde o setor de alimentos, passando por varejo e bens de consumo. Além disso, é importante ressaltar que, com o Uber Direct, criamos uma nova solução para que os clientes obtenham o que desejam em pouco tempo e para que motoristas e entregadores parceiros ganhem mais com nossa plataforma.

Qual é a principal diferença entre o Uber Eats e o Uber Direct?

O Uber Eats, além de ser um serviço de intermediação de entregas destinado a restaurantes parceiros e compras, é também um marketplace. Ou seja, clientes abriam nosso app para escolher o que pedir sabendo que aquele produto seria entregue por um parceiro da Uber. Já o Uber Direct é uma solução focada em ajudar empresas a atenderem a crescente demanda por entregas rápidas a seus clientes. O grande diferencial é que as empresas usam seus canais de venda próprios ou até outras plataformas para utilizar o serviço contratado.

Com o Uber Direct, empresas que antes contavam apenas com serviços de logística para a realização de suas entregas agora podem contar com toda a tecnologia e agilidade da Uber, fazendo com que suas remessas cheguem até seus clientes em poucas horas. A gente sabe que, cada vez mais, empresas buscam maneiras de entregar seus produtos de forma rápida e conveniente, além de buscar novas formas de atender melhor às demandas de seus clientes. Por isso, a Uber vai além e fornece uma solução de delivery rápido que atende as necessidades tanto de consumidores quanto de empresas.

Quais são os principais concorrentes de vocês no setor? Quais são os maiores desafios?

O mercado brasileiro conta com algumas empresas de logística focadas em entregas em poucas horas, mas elas têm atuação mais local. Nós já chegamos ao mercado com enorme eficiência, capacidade de capilaridade e uma marca que é altamente reconhecida, então acredito que nosso maior desafio não é enfrentar empresas concorrentes, mas sim a velocidade com que o mercado de entregas irá amadurecer no sentido de transformar em padrão esse tipo de entrega realizada no mesmo dia. Acreditamos que existe um potencial enorme e ainda não explorado nesse segmento, e é nisso que estamos apostando.

Qual é a principal vantagem do Uber Direct em relação aos concorrentes?

A Uber conta com o know-how de quem realiza mais de 15 milhões de viagens por dia. Nossa tecnologia aplicada à mobilidade urbana traz mais eficiência na alocação e mapeamento de rotas, e nossa rede de mais de 1 milhão de motoristas e entregadores parceiros proporcionam uma capilaridade nacional única, com os mais variados modais (carros, motos e bicicletas). Adicionando viagens e serviços na plataforma, tornamos a logística ainda mais eficiente para todas as partes envolvidas no processo, otimizando os resultados de soluções como o Uber Direct.

Pensando nos motoristas parceiros, é possível trabalhar nas duas frentes?

Tanto os entregadores como os motoristas parceiros da Uber podem optar por realizar cada um dos serviços disponíveis dentro do portfólio da plataforma, seja o transporte de passageiros, seja o serviço de entregas, inclusive alternando entre entregas e viagens ao longo do dia. Nossos algoritmos de logística farão as alocações mais eficientes para cobrir as rotas solicitadas de acordo com a disponibilidade de entregadores e motoristas que se cadastraram em cada tipo de serviço. Estamos investindo na comunicação com nossos parceiros para que eles tenham muito claro qual a natureza de cada viagem para que o serviço seja realizado de forma satisfatória para todos os envolvidos.