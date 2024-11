Quer trabalhar nos EUA? Evento mostra áreas aquecidas e caminhos para visto de residência permanente

Desenvolvimento profissional, remuneração em dólar, mais qualidade de vida e segurança são alguns dos fatores que levam milhares de brasileiros a deixarem o país todos os anos. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, até o final de 2023 havia cerca de 4,9 milhões de brasileiros morando fora do país – 400 mil a mais em relação ao ano anterior.

Os Estados Unidos lideram a lista. O país recebeu 185 mil brasileiros expatriados só no último ano, totalizando 2,085 milhões.

Entre as regiões mais procuradas estão Nova York, Boston, Miami, Orlando e Atlanta.

“Somente Miami registrou um aumento de 105 mil novos brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Entre alguns fatores, como o clima e qualidade de vida, a região é conhecida por ser o principal destino para investidores internacionais de imóveis”, afirma Wagner Pontes, fundador e CEO da assessoria imigratória D4U Immigration.

Oportunidades de trabalho nos EUA

Mas não são apenas as oportunidades no ramo imobiliário que chamam a atenção dos brasileiros. No primeiro trimestre deste ano, os Estados Unidos registraram a abertura de 940 mil novas vagas de emprego, chamando a atenção daqueles que estão em busca de ascensão na carreira.

Segundo dados da D4U Immigration, os profissionais mais demandados por companhias americanas são os da área de saúde, na qual o déficit de médicos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas pode chegar a 121 mil vagas nos próximos oito anos.

Como conseguir o visto EB-2 NIW

Uma das formas de se conseguir o visto americano de residência permanente para morar nos Estados Unidos e ter acesso a essas oportunidades de trabalho é por meio de uma opção conhecida como EB-2 NIW (National Interest Waiver).

“Esse é um processo baseado no interesse do país de ter profissionais estrangeiros contribuindo e atuando no mercado de trabalho em determinados cargos estratégicos como engenheiros, profissionais da saúde e advogados”, explica Pontes, da D4U Immigration.

O EB-2 NIW pode ser adquirido com base no histórico profissional e acadêmico do candidato. Ele precisa ter um diploma de graduação superior (bacharelado), mais de cinco anos de atuação, ou certificado de curso técnico com dez anos de experiência, ou ainda ter mestrado, doutorado e Ph.D. em sua área, dispensando assim o tempo de experiência.

Outro tipo de visto é o EB-1; este voltado para profissionais de destaque em suas áreas, que tenham reconhecimento significativo em seu país e no exterior, como prêmios relevantes, incluindo Oscars, Prêmios Pulitzer, Nobel e medalhas olímpicas.

Encontro de Mobilidade Global

Para esclarecer como obter o visto de residência permanente e mostrar onde estão as melhores oportunidades de trabalho nos Estados Unidos, na Europa e em Dubai, a D4U Immigration vai promover, no dia 20 de novembro, em São Paulo, a segunda edição do Encontro de Mobilidade Global.

O evento contará com a participação de grandes nomes, como a planejadora financeira Dani Rolim; o corretor de imóveis Rick Gradin; e a mentora de carreira Thais Mei.

Será também uma oportunidade para conhecer de perto o trabalho da D4U Immigration. Considerada por três anos consecutivos a melhor assessoria imigratória nos EUA e na América Latina pelo Legal Awards, a companhia oferece assessoria em todas as etapas da jornada imigratória (da escolha do tipo de visto à aprovação), além de serviços como abertura de empresas, tradução de documentos, assessoria imobiliária e educacional, seguros – e até transporte de pets. Tudo que um imigrante precisa para que o sonho americano não vire pesadelo.

2ª edição do Encontro de Mobilidade Global

Quando: 20 de novembro, das 9h às 14h

Onde: Espaço L´Atelier - Av. das Nações Unidas, 12.559 – Brooklin Novo – São Paulo

