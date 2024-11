Entenda por que o Autódromo de Interlagos teve as zebras pintadas de azul

A pista do Autódromo de Interlagos, que recebe neste final de semana o GP São Paulo, ganhou uma nova cor. O azul – símbolo da Porto, holding que atua nas frentes de seguro, saúde, bank e serviços –, completa agora a zebra ao redor da pista, ao lado do branco, do verde e do amarelo que formam a bandeira do Brasil.

Para essa ação, a companhia convocou um time de peso. Corretores parceiros, prestadores da Porto Serviço, colaboradores e crianças do Instituto Porto se reuniram para pintar de azul as zebras e escrever os nomes de pilotos brasileiros como forma de homenagem ao legado construído na principal categoria do automobilismo mundial.

Um dia memorável: iniciativa contou com a participação de crianças do Instituto Porto (Porto Seguro/Divulgação)

“A Porto tem na sua essência cuidar das pessoas e, também, dos carros delas. A ação promovida é também uma forma de cuidado com o autódromo, deixando uma mensagem para o futuro e uma lembrança para o passado de todos os pilotos que passaram por Interlagos”, diz Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing da Porto.

Veja como foi a ação



Encontro com pilotos, ativações e muita diversão

Em um espaço de 9 mil metros quadrados, a empresa também criou uma atmosfera de entretenimento e diversão para os fãs do automobilismo e toda a família.

Além de uma arquibancada exclusiva e coberta com 4.400 lugares e vista privilegiada da pista, no local foi instalada uma roda-gigante de 36 metros, além de simuladores de corrida, DJs, ativações de marcas como Lego, um telão para não perder nenhuma ultrapassagem, e pontos de comida e bebida.

Com sorte, os fãs também podem esbarrar com pilotos patrocinados pela Porto, como Rubens Barrichello, Eduardo Barrichello, Fernando Barrichello, Gabriel Bortoleto, Felipe Drugovich e Aurélia Nobels. Eles têm circulado pelo espaço distribuindo autógrafos, tirando fotos e conversando com os fãs.

“Este é o terceiro ano consecutivo que estamos no GP São Paulo e, a cada ano, pensamos em experiências mais marcantes para convidados, clientes, corretores e parceiros”, comenta Arruda.

O GP São Paulo, 21ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2024 acontece até este domingo, dia 3, no Autódromo de Interlagos.