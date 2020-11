Top 50: os carros mais (e menos) vendidos até outubro de 2020

Com a proximidade do final do ano, o mercado automotivo já começa a mostrar de forma mais clara quais modelos devem se destacar entre os mais vendidos em 2020.

Após quatro anos de hegemonia do Onix, da GM, no topo do mercado, o compacto da Chevrolet caminha para mais uma liderança nas vendas totais no país.

O modelo Onix Plus, sedã que veio para substituir o Prisma, também figura no pódio do mercado no acumulado do ano, atrás apenas do compacto HB20, da Hyundai, vice-líder em vendas.

No entanto, os modelos da Volkswagen ganharam posições em relação ao desempenho de um ano atrás, como o SUV T-Cross.

Já entre os menos vendidos no ranking top 50 da Fenabrave, o 2008, da Peugeot, teve o pior desempenho, seguido do Equinox, da GM.

Os 10 automóveis mais vendidos até outubro, segundo ranking Top 50 da Fenabrave:

1º – Onix, GM (104.494)

2º – HB20, Hyundai (66.652)

3º – Onix Plus, GM (58.345)

4º – Gol, Volkswagen (54.771)

5º – Ka, Ford (51.902)

6º – Argo, Fiat (49.071)

7º – T-Cross, Volkswagen (47.125)

8º – Renegade, Jeep (42.445)

9º – Compass, Jeep (39.843)

10º – Kwid, Renault (39.200)

Modelos menos vendidos no ranking Top 50 da Fenabrave:

41º – WR-V, Honda (7.815)

42º – Tiguan, Volkswagen (6.994)

43º – Tiggo 5X, Caoa Chery (6.855)

44º – up!, Volkswagen (6.781)

45º – Hilux SW4, Toyota (6.638)

46º – City, Honda (5.631)

47º – Jetta, Volkswagen (4.993)

48º – Etios sedã, Toyota (4.605)

49º – Equinox, GM (4.548)

50º – Peugeot 2008 (3.902)