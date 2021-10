TIM tem alta de 21% no lucro do 3º trimestre

O grupo de telecomunicações TIM teve lucro líquido de 474 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 21,4% sobre o resultado positivo de um ano antes e ligeiramente acima do esperado pelo mercado.

A companhia divulgou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2,167 bilhões de reais para o período de julho ao fim de setembro, crescimento de 4,5 na comparação anual.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 455,5 milhões de reais para a TIM no terceiro trimestre e Ebitda de 2,2 bilhões de reais, segundo dados da Refinitiv.

A TIM, parte do grupo Telecom Italia, terminou setembro com 51,6 milhões de clientes de telefonia móvel, incremento de cerca de 1% sobre um ano antes.

A base de clientes de banda larga fixa cresceu 7,7%, para 675 mil, informou a TIM no balanço, acrescentando que a rede de fibra no fim de setembro atingiu podia ser acessada por cerca de 4 milhões de residências em 28 cidades.

A companhia apurou faturamento de 4,5 bilhões de reais no terceiro trimestre, expansão anual de 2,8%. Enquanto isso, os custos da operação subiram 1,3%, para 2,34 bilhões de reais.

A empresa afirmou que os investimentos no trimestre somaram 897 milhões de reais, 5,5% acima do desembolsado um ano antes. O valor foi aplicado em "expansão da rede e preparação para recebimento dos ativos da Oi Móvel".

A TIM terminou setembro com uma alavancagem de 0,5 vez, abaixo do nível de 0,7 do fim de 2020.