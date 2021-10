TIM divulga balanço do trimestre com 5G à vista e indefinição sobre Oi

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Depois de ter apresentado resultados financeiros considerados positivos no segundo trimestre de 2021, a operadora TIM divulga seus dados do terceiro trimestre nesta segunda-feira (25).

O momento em que os dados serão divulgados antecedem duas grandes movimentações que estão para acontecer na companhia: a concorrência dentro do leilão do 5G, já lançado pelo governo federal, e a indefinição do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre a compra da Oi pela própria Tim, pela Claro e pela Vivo.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Em entrevista à Exame em setembro deste ano, o CEO da empresa afirmou que a futura definição sobre este negócio deve ajudar a fazer uma correção positiva no valor das ações da empresa, que registram uma queda de 7,27% nos últimos 12 meses.

Depois do resultado positivo do segundo trimeste, a expectativa do mercado era de altas nas ações. No entanto, a oscilação tem sido forte.

A operadora registrou um lucro líquido normalizado de R$ 681 milhões no segundo trimestre, aumento de 154,7% sobre igual período de 2020. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado somou R$ 2,101 bilhões, alta de 5,9% na mesma base de comparação.

A receita líquida totalizou R$ 4,407 bilhões, avanço de 10,5% sobre igual período do ano anterior. Na época, a empresa afirmou que o indicador confirma a trajetória de recuperação observada desde o terceiro trimestre de 2020.