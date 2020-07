Tesla reporta a maior série de lucros já alcançada, superando expectativas

A Tesla publicou nesta quarta-feira lucro pelo quarto trimestre consecutivo e manteve meta de mais de meio milhão de entregas de veículos no ano, apesar das interrupções causadas pela pandemia de coronavírus.

A montadora também desafiou os céticos no início deste mês, superando as expectativas de Wall Street em relação ao total de vendas de veículos durante o trimestre. Em termos ajustados, a Tesla teve lucro de 2,18 dólares por ação.

A receita caiu de 6,35 bilhões de dólares no ano anterior para 6,04 bilhões, mas ainda ficou acima das previsões de analistas, de 5,37 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, qualificou-se na terça-feira para dividendo sem precedentes no valor de 2,1 bilhões de dólares, seu segundo pacote de remuneração da fabricante de carros elétricos desde maio.

Em comunicado para a imprensa, a empresa disse acreditar no progresso realizado no primeiro semestre deste ano, “já que nos posicionou para o segundo semestre de 2020; a produção de nossas instalações existentes continua melhorando para atender à demanda e estamos adicionando mais capacidade. No final deste ano, construiremos três fábricas em três continentes simultaneamente.”

As ações da Tesla, que já atingiram altas recordes, subiram 7% no final das negociações na quarta-feira após a divulgação dos lucros. A empresa também divulgou 428 milhões de dólares em receita de créditos regulatórios que vende a outras montadoras que fabricam muito menos veículos elétricos, a maior já vista para o segmento em crescimento. A empresa disse que isso, junto com um aumento nas vendas de energia solar, ajudou a isolar a queda nos preços dos veículos. Os custos indiretos mais baixos, graças a uma “redução temporária” na remuneração dos funcionários, também ajudaram a impulsionar o sucesso do trimestre, disse a Tesla. Apesar do aumento das despesas de capital, a empresa constrói sua terceira fábrica de carros perto de Berlim, na Alemanha.

Com agência Reuters