Tecnologia é aliada para reduzir gastos de frotas com combustível, diz Geotab

Reduzir gastos é um objetivo constante das empresas. Para quem trabalha com entregas e logística, descobrir formas de diminuir as despesas com combustível é vital – afinal, estudos mostram que esse item representa de 40% a 50% dos custos de operação do transporte de cargas, impactando questões como valor do frete e o preço dos produtos para os consumidores finais.

Em um país com matriz de transportes rodoviária e dimensões continentais como o Brasil, qualquer economia é significativa. Segundo dados atualizados da consultoria Mordor Intelligence, o tamanho do mercado brasileiro de frete e logística para 2024 está estimado em cerca de US$ 105 bilhões.

Além de representar um número significativo nas linhas de despesas, a variação dos preços dos combustíveis também é um obstáculo para as estratégias das organizações no curto, médio e longo prazo. Outro fator que onera esse valor é o desperdício.

Veículos com baixa manutenção, tendo pneus descalibrados ou motores desregulados, podem ter um consumo acima do normal, ainda mais quando rodam em estradas em más condições – dados da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) estimam que 1,14 bilhão de litros de diesel foram consumidos de maneira desnecessária em 2023 por conta de rodovias mal pavimentadas ou esburacadas no Brasil.

Gestão de motorista

O comportamento dos motoristas também tem seu papel nessa questão: quem acelera demais, faz freadas bruscas ou dirige com excesso de velocidade tende a demandar mais diesel e gasolina do tanque.

Outra conduta que pode afetar bastante o desempenho é o tempo ocioso: ficar com o caminhão parado com o motor ligado, durante uma entrega, por exemplo, consome combustível de maneira desnecessária.

“O comportamento do motorista tem altíssimo impacto no consumo de combustível de um só veículo. Agora, ao multiplicar esse impacto por uma frota inteira, com centenas ou milhares de veículos, o nível de economia pode ser bastante significativo. Treinar bem os condutores e fazer exercícios de conscientização pode ser fundamental para melhorias”, destaca Eduardo Canicoba, vice-presidente de Geotab no Brasil.

Fundada no Canadá há duas décadas, a empresa tem sido uma parceira de organizações de variados setores e tamanhos em relação à inteligência de dados e à otimização de custos.

Isso porque a Geotab é dona de uma solução que envolve hardware, software e diferentes integrações para ajudar gestores de frotas em inúmeras tarefas em tempo real – entre elas, entender como o veículo está sendo conduzido e qual é o consumo de combustível naquele momento.

“Temos um sistema que ajuda os gestores a compreender, por exemplo, quais caminhões da frota estão tendo o melhor ou o pior desempenho, e até mesmo emitir alertas caso o motorista deixe o motor ligado quando o veículo está ocioso”, exemplifica Canicoba.

Inteligência de dados

Com mais de 50 mil clientes em 160 países do mundo, incluindo o Brasil, a companhia baseia seus serviços na telemática (telemetria avançada). Por meio dela, é possível capturar informações dos veículos em tempo real, dos hábitos de condução até o estado do motor e das peças, oferecendo às empresas uma real situação das operações e identificando possibilidades de melhoria, seja no aspecto humano, seja em questões técnicas, como manutenção preventiva.

A plataforma também contribui para a segurança das frotas, tendo a habilidade de compreender se um roubo de combustível está sendo efetuado, crime comum na América Latina.

“Podemos medir a quantidade de combustível que entrou no tanque e que está sendo usada em tempo real. Se o consumo não for linear, mas sim imediato, pode ser um sinal de roubo”, alerta Eduardo Canicoba.

Apoio à sustentabilidade

Consumir menos combustível, porém, não é um assunto que interessa apenas ao aspecto financeiro das organizações. Reduzir esse gasto é também uma forma que muitas empresas encontram para conseguir bater suas metas de sustentabilidade. No entanto, não é esse o cenário que acontece no país: em 2024, segundo previsão da consultoria StoneX, o consumo de diesel e biodiesel deve chegar a 66,5 bilhões de litros, batendo um recorde histórico, devido à alta na produção agrícola e também em atividades que demandam logística intensa, como o e-commerce.

Mas a tecnologia é uma aliada nessa busca por sustentabilidade: um dos pilares da plataforma da Geotab é o Painel de Frota Ecológica, que traça um panorama na evolução ou diminuição de poluentes, auxiliando as empresas a cumprir as metas. Outro pilar olha para o futuro, auxiliando os clientes da empresa a migrar sua frota a combustão para veículos elétricos.

“Nossos sistemas não só funcionam em caminhões com essa tecnologia, como também temos recursos para ajudar os gestores de frotas a responder perguntas importantes, como a escolha de que veículos devem ser substituídos ou como aproveitar a autonomia de cada caminhão elétrico”, diz Canicoba. “É uma análise que permite à Geotab ajudar as frotas brasileiras a serem cada vez mais eficientes e sustentáveis”, finaliza.

Em resumo, a adoção de tecnologias avançadas, como as oferecidas pela Geotab, pode ser um diferencial estratégico para as empresas de transporte e logística. Com uma gestão mais eficiente e sustentável, é possível reduzir custos significativos com combustível, diminuir o impacto ambiental e fortalecer a responsabilidade corporativa.