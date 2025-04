A Logik Logística Inteligente, fundada em 2021, é uma empresa especializada em soluções logísticas rápidas e modulares. Em dois anos, cresceu 677,69% em receita líquida, atingindo quase R$ 30 milhões em 2023.

A empresa se destaca pelo uso de produtos modulares e desmontáveis, como galpões lonados e portas rápidas, que atendem principalmente a indústrias que precisam de expansão rápida.

Como a Logik nasceu

A Logik foi fundada por Matheus Casari, Amanda de Souza Almeida e Gabriel Puttinati, que vinham de experiências em engenharia, vendas e construção civil.

Em 2021, viram uma oportunidade de criar uma empresa focada em soluções logísticas eficientes e rápidas, especialmente no cenário pós-pandemia, quando a demanda por expansão de operações logísticas aumentou.

O foco inicial foi em quatro produtos principais: galpões lonados, portas rápidas, portas seccionais e niveladores de docas.

“Percebemos uma grande oportunidade em oferecer soluções modulares e ágeis, com um custo muito mais acessível do que as construções tradicionais”, afirma Casari, um dos fundadores.

Serviços e produtos

A Logik desenvolve e fornece três tipos principais de soluções logísticas:

Galpões Lonados: estruturas flexíveis, ágeis e desmontáveis, ideais para operações que necessitam de expansão rápida. Portas Rápidas: soluções em lona para carga e descarga, com resistência térmica e acústica. Sistemas de Segurança: produtos que garantem maior controle nas operações de carga e descarga. Modularidade: módulos habitacionais e outras estruturas, que podem ser montadas em locais temporários e removidas sem deixar resíduos.

Esses produtos são ideais para empresas que precisam aumentar o espaço de armazenamento rapidamente sem as complicações de obras convencionais. Além disso, a Logik também passou a oferecer a locação de galpões, permitindo que os clientes utilizem as estruturas por um tempo determinado e depois as devolvam.

Diferenciais e crescimento

O principal diferencial da Logik está na flexibilidade e rapidez da instalação de suas soluções. Galpões de até 6 mil m² podem ser montados em até 30 dias. Com isso, a empresa atende empresas que precisam expandir rapidamente suas operações, como indústrias alimentícias, metalúrgicas e farmacêuticas, além de portos e centros de distribuição.

“O que mais atrai os clientes é a velocidade. Conseguimos montar uma estrutura funcional rapidamente, sem custos com licenças e sem necessidade de alvarás. Isso facilita o processo de expansão sem comprometer o orçamento”, explica Casari.

Além da rapidez, a empresa oferece uma solução mais barata do que as construções tradicionais. O custo por metro quadrado de seus galpões é cerca de cinco vezes menor que o das construções convencionais, o que torna a solução atraente para empresas que buscam otimizar custos.

A Logik inicialmente focou na venda de suas estruturas, mas em 2023 passou a adotar o modelo de locação de galpões, criando uma receita recorrente e aumentando seu fluxo de caixa. Esse modelo de negócio tem sido uma estratégia importante para continuar crescendo sem a dependência de vendas pontuais.

Além disso, a empresa também se expandiu em 2023, construindo sua própria planta industrial de 10 mil m², o que permitiu maior controle sobre a produção e redução de custos. “Criamos uma planta em que tudo é feito internamente, desde o galpão até a estrutura modular. Isso nos dá mais controle e nos permite ser mais rápidos na entrega”, diz Casari.

Em 2024, a Logik entrou para o ranking EXAME Negócios em Expansão com uma receita líquida de R$ 29,9 milhões, um crescimento de 677% em relação ao ano anterior. A empresa destaca-se pelo aumento de ativos próprios e pela evolução de sua receita recorrente com a locação de seus produtos.

“Esse crescimento está ligado à nossa capacidade de oferecer soluções rápidas e eficientes para clientes que precisam expandir suas operações sem os altos custos e prazos longos das construções tradicionais. O mercado reagiu positivamente ao nosso modelo”, afirma Casari.

O futuro da Logik

A Logik segue com planos de expansão, com foco em aumentar a receita recorrente por meio da locação de galpões e continuar inovando com novos produtos, como as soluções modulares. O objetivo para 2025 é consolidar-se como líder no mercado de soluções logísticas modulares e móveis, atendendo a uma base maior de indústrias e empresas de diferentes setores.

Além disso, a empresa já começou a fornecer soluções para grandes clientes como ArcelorMittal, Gerdau e Framatome, com suas estruturas modulares. Isso abre espaço para que a Logik amplie sua atuação também no mercado de construção, não apenas fornecendo produtos logísticos, mas oferecendo soluções completas de construção rápida e desmontável.

Com uma base sólida e uma equipe especializada, a Logik continua a expandir seus produtos e serviços, posicionando-se como uma das principais empresas no setor de soluções logísticas rápidas e flexíveis.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

