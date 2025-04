O que uma pizzaria americana de US$ 1,5 bilhão tem a ensinar ao varejo brasileiro

Las Vegas, Estados Unidos – A Marco's Pizza, fundada em 1978 por Pasquale Giammarco, começou como uma pequena pizzaria e hoje é uma das marcas que mais cresce no segmento de pizzarias nos Estados Unidos. Com mais de 1.200 lojas em 35 estados, além de unidades em Porto Rico, Bahamas e México, a rede tem mostrado como a expansão em larga escala pode transformar um negócio.

Desde que se tornou uma franquia em 2004, a Marco’s Pizza tem se destacado pela sua agressiva estratégia de crescimento. O CEO Jack Butorac revelou durante a Multi-Unit Franchising Conference 2025, realizada em Las Vegas, que o valuation da empresa é de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares.

Com um investimento inicial de 200.000 dólares e faturamento médio anual de 1,2 milhão de dólares por loja, a empresa aposta fortemente em multifranqueados e private equitys para abrir novas unidades. O objetivo é alcançar 4.000 pontos de venda no médio prazo.

Para Antonio Brum, multifranqueado brasileiro que opera 22 lojas da Adidas, o caso da Marco's Pizza serve de exemplo para o varejo brasileiro, mostrando o enorme potencial de expansão através de uma operação em larga escala.

"A Marco's Pizza é um exemplo claro de como o modelo de franquias pode ser uma estratégia eficaz para crescer rapidamente. Isso se aplica diretamente ao mercado brasileiro, onde a busca por mais oportunidades de escala no varejo está em alta", afirma Brum.

De olho no mercado americano, a CommUnit, grupo que reúne franqueados brasileiros, levou uma delegação de mais de 50 pessoas para a Multi-Unit Franchising Conference 2025, o maior evento global de multifranqueados. Confira, a seguir, as principais lições da Marco’s Pizza, segundo o empresário brasileiro:

Adote processos eficientes e boa gestão financeira

A Marco’s Pizza exemplifica como a escalabilidade é um dos maiores diferenciais para o sucesso no setor de alimentação e varejo. Ao adotar um modelo de franquias estruturado, com uma gestão financeira bem definida, a empresa foi capaz de crescer rapidamente e se tornar uma marca de referência.

"O que torna a Marco's Pizza um caso de sucesso não é apenas o tamanho da sua operação, mas a sua gestão financeira eficiente e a estrutura que permite a replicação do modelo de forma bem-sucedida. Isso é o que gera um valor tão alto e robusto para a empresa. O conceito de escalar um modelo tradicional com uma boa gestão e previsibilidade econômica foi o que levou a Marco's Pizza a atingir um valuation de US$ 1,5 bilhão", afirma Brum.

A Marco's Pizza exige que seus franqueados tenham um patrimônio líquido mínimo de 600.000 dólares e um capital líquido de 200.000 dólares, o que garante uma base sólida para sustentar o crescimento e as operações de cada unidade.

A estratégia de escalabilidade é diretamente ligada à padronização e eficiência dos processos, que garantem não apenas a expansão, mas a qualidade contínua dos serviços. "Quando uma empresa se organiza com processos claros e bem definidos, ela consegue crescer de maneira saudável e com baixo risco", complementa Brum.

O treinamento da Marco's Pizza inclui desde a gestão financeira até a operação da cozinha, além de práticas de atendimento ao cliente. Com um foco em eficiência, a empresa utiliza ferramentas tecnológicas para monitorar o desempenho das unidades e identificar oportunidades de melhoria, permitindo que os franqueados operem com previsibilidade e menor risco.

Aproveite o poder da escala

A escalabilidade, no entanto, não é a única lição que o modelo da Marco’s Pizza traz para o mercado brasileiro. As diferenças entre os ambientes de negócios nos Estados Unidos e no Brasil também desempenham um papel fundamental na maneira como as franquias operam e se expandem.

O empresário vê grandes oportunidades no Brasil, especialmente em setores como o de pizzarias, que é altamente fragmentado. Segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o país conta com mais de 34.000 pizzarias, mas a maioria delas são negócios independentes, com até três lojas. Apenas 20% pertencem a redes, e a grande maioria das operações são pequenas, com apenas uma unidade.

"Se essas pequenas pizzarias se unissem sob um modelo de franquia ou em uma rede maior, teriam um enorme potencial de crescimento. Elas já têm a capilaridade, mas falta organização e padronização nos processos. O poder da escala é justamente conseguir otimizar essas operações e torná-las mais rentáveis", explica Brum.

Marco's Pizza: rede americana tem mais de 1.200 unidades (Marco's Pizza/Divulgação)

Ele acredita que, ao adotar um modelo mais estruturado, as pizzarias brasileiras poderiam competir com redes maiores e obter vantagens significativas, como preços mais baixos através de compras em maior volume e um poder de negociação muito mais forte.

"No Brasil, a fragmentação do setor limita o crescimento, mas há muito espaço para consolidar as operações e aumentar a competitividade", diz Brum.

Invista em capacitação

Outro ponto fundamental destacado por Brum é a importância da capacitação contínua. "Nos Estados Unidos, os franqueadores oferecem treinamento constante não só para os franqueados, mas também para seus funcionários e para a cadeia de suprimentos. Isso cria um ambiente de crescimento contínuo, onde todos os envolvidos sabem exatamente como operar dentro do modelo", diz Brum.

No Brasil, a capacitação é muitas vezes negligenciada, o que pode dificultar o crescimento sustentável de um negócio. "É comum ver empresários que começam suas operações sem ter todos os processos bem definidos. Isso pode funcionar no início, mas quando se tenta expandir, a falta de padronização se torna um obstáculo", afirma Brum.

Para ele, investir em treinamento e no desenvolvimento de processos claros e repetíveis é essencial para garantir a sustentabilidade do crescimento.

"A capacidade de formar uma rede forte, com processos bem estruturados e um bom treinamento, é a chave para a escalabilidade. Quando o empresário foca nesse aspecto, ele garante que o negócio vai crescer de forma sustentável e com baixo risco".

Enfrente os desafios do mercado brasileiro

O rápido crescimento da Marco's Pizza acontece num ambiente favorável à expansão, com uma maior disponibilidade de dados de mercado, taxas de juros mais baixas e um ecossistema favorável ao crescimento das franquias.

"O mercado americano é muito mais previsível. Eles têm acesso a dados detalhados sobre o desempenho de concorrentes e métricas claras sobre onde investir e como projetar o crescimento". Esse nível de previsibilidade e a facilidade de acesso ao capital tornam a expansão mais segura e mais rápida.

No Brasil, a situação é mais desafiadora. "Aqui, o empresário tem que ser mais criativo e audacioso. A falta de dados precisos e a complexidade do mercado fazem com que as projeções de sucesso sejam mais difíceis", observa Brum.

Ele destaca que, no Brasil, muitas vezes o empreendedor depende de intuições e pesquisa de campo para avaliar o desempenho de suas lojas, o que aumenta o risco da operação. Além disso, as altas taxas de juros dificultam o acesso ao capital, limitando as opções de financiamento para o crescimento.

"O acesso ao crédito no Brasil é muito mais restrito, e as altas taxas de juros fazem com que o retorno do capital seja muito mais difícil de alcançar. Isso cria um cenário onde, mesmo com boas ideias, a escalabilidade se torna mais lenta", afirma Brum.

(A repórter viajou a convite da CommUnit)