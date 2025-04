Merama anuncia captação de US$ 215 milhões e aposta em suplementos para crescer

Holding de grandes marcas do comércio eletrônico, a Merama anuncia nesta quarta-feira, 2, uma captação de US$ 215 milhões. A rodada de investimentos inclui US$ 45 milhões em capital próprio e US$ 170 milhões em dívida, com a participação de BTG Pactual, Citi e Itaú.

A rodada conta com a entrada do investidor Marcel Telles, fundador da 3G Capital, e a participação dos investidores já existentes, como Advent International, SoftBank, Balderton Capital, Monashees e Valor Capital.

Com foco na América Latina, a Merama conta com marcas como Océane (produtos de beleza), Mercadazo (varejo online para produtos de consumo diário) e Growth Supplements (de suplementos alimentares) no portfólio.

"Nosso objetivo é expandir ainda mais a presença dessas marcas no mercado global", afirma Sujay Tyle, fundador e CEO da Merama.

Ao todo, a holding possui seis marcas sob sua gestão. Juntas, elas têm um impacto significativo no mercado latino-americano, onde o e-commerce continua crescendo de forma acelerada. A empresa foca em inovações como inteligência artificial e automação para melhorar a gestão das marcas e suas operações.

Aposta nos suplementos

A Merama começou uma parceria com a Growth em 2022, comprando "algumas" ações da marca de suplementos alimentares. De lá para cá, a holding afirma que a empresa multiplicou seu tamanho por mais de dez vezes.

Junto com a captação, a Merama anuncia que agora detém 100% da Growth. Há o desejo de crescer no mercado brasileiro, porque a oportunidade por aqui é vasta. Entre 2019 e 2023, o setor de suplementos alimentares cresceu cerca de 70% no Brasil, segundo dados da Euromonitor. A consultoria prevê que, até 2028, esse setor movimentará aproximadamente R$ 9,6 bilhões, um crescimento de 120%.

De olho nesse potencial, a Growth planeja ampliar sua linha de produtos, expandir fábricas e sua capacidade logística, além de explorar uma possível internacionalização em um futuro próximo.

No novo modelo de operação, o fundador segue no comando como CEO, enquanto a Merama impulsiona o crescimento da empresa por meio de investimentos estratégicos e inovação.