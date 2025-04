Brazil Summit 2025: confira os detalhes desse encontro de líderes em Nova York

No próximo dia 14 de maio, Nova York será palco do Brazil Summit 2025, um dos eventos mais aguardados para quem busca entender os rumos da maior economia da América Latina. Promovido pelo Financial Times, o encontro, que acontece na Convene One Liberty, reunirá líderes brasileiros e internacionais para discutir os desafios e as oportunidades do país em um cenário global cada vez mais dinâmico.

Com a recente presidência do G20 e a COP30 no horizonte, o Brasil enfrenta um momento estratégico. Como equilibrar a expansão da indústria de petróleo e gás com o compromisso de liderar a agenda climática global? De que forma o país pode atrair investimentos em inovação e infraestrutura sem comprometer a competitividade? E, diante de um mundo polarizado, como navegar entre as relações com China e Estados Unidos?

Para responder a essas perguntas, o evento contará com um line-up de peso, incluindo Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil; Fabricio Bloisi, CEO do grupo Prosus; Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); e Martín Escobari, diretor-geral da General Atlantic.

Os especialistas irão debater desde a transição energética até o avanço da inteligência artificial e do ecossistema de startups no Brasil.

COP30 e a liderança verde do Brasil

Com a COP30 se aproximando, cresce a expectativa sobre o papel do Brasil na agenda climática global. O país tem potencial para se consolidar como um líder em energia limpa e sustentabilidade, mas desafios persistem. O que precisa ser feito para transformar essa promessa em realidade?

Inovação e tecnologia: a próxima fronteira

O Brasil já desponta como um hub de fintechs e startups, mas como pode acelerar ainda mais a adoção de inteligência artificial e atrair investimentos globais? O evento trará insights sobre as políticas e os incentivos necessários para fortalecer o setor.

Infraestrutura e relações globais

A necessidade de um salto na infraestrutura também estará em pauta. Quais mecanismos de financiamento podem destravar projetos sustentáveis? Além disso, o Brasil busca equilibrar suas relações com a China, seu maior parceiro comercial, sem comprometer alianças estratégicas com outros países. Como essa geopolítica comercial pode influenciar o futuro do país?

O Brazil Summit 2025 promete ser um evento decisivo para quem quer entender o papel do Brasil no cenário econômico global. Empresários, investidores e formuladores de políticas públicas estarão reunidos para debater soluções e apontar caminhos para um desenvolvimento sustentável e inovador.

