18 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para abrir em três meses

Para quem quer mudar de vida, sair do emprego fixo ou começar um negócio sem partir do zero, o mercado de franquias pode ser um ponto de partida mais seguro. Com modelos a partir de R$ 4.990 e implantação em até três meses, é possível abrir uma franquia com operação simples e faturamento que pode ultrapassar os R$ 80 mil mensais.

Ao oferecer estrutura de operação, reconhecimento de marca e suporte contínuo, as franquias reduzem os riscos de empreender sozinho. Por isso, o setor continua chamando a atenção de profissionais em transição de carreira, aposentados e pessoas que querem ter o próprio negócio, mas sem abrir mão de uma metodologia já testada.

De home office a modelos híbridos e lojas físicas, os formatos variam de acordo com o público-alvo e a especialização do franqueado. A seguir, listamos 18 opções de franquias com investimento inicial mais baixo e prazos de implantação rápidos — ideais para quem quer começar ainda no primeiro semestre.

GraalSeg

A GraalSeg é referência em Segurança e Medicina do Trabalho. Com 14 anos de experiência no ramo, a marca ingressou no franchising em 2023, expandindo o modelo de negócio por meio de três formatos de microfranquia. Dentre eles, o de Home Office, sendo ideal para quem é da área de Segurança ou Medicina do Trabalho ou que tenha alguém na equipe que seja destas áreas. O tempo de implantação é de 60 dias.

Investimento inicial: R$ 18,5 mil (incluso taxa de franquia, equipamentos, instalações e serviços)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem deseja investir e já começar atuar, a franquia tem o prazo de 30 dias de implantação. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada.

Investimento inicial: R$ 12 mil (modelo home office, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero. O tempo de implantação da franquia é de 30 dias.

Investimento inicial: R$ 4.990 (modelo home based, incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Padrão Enfermagem

Rede responsável pelo agenciamento de profissionais da área da saúde como enfermeiros e cuidadores. Para quem deseja investir e começar a atuar em um curto período, a franquia tem o prazo de implantação de 60 dias. O franqueado irá atuar no modelo home based, através de um banco de dados, onde irá controlar todo o fluxo de agendamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de estofados. A unidade da franquia tem prazo de implementação de 7 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (inclusos equipamentos, estoque, kits e uniforme)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Energy+

Rede de tecnologia em energias renováveis, fundada em 2019, oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Para quem deseja investir e começar atuar em um período curto, a rede tem o prazo de 90 dias para implantação após assinatura do contrato.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 350 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo, a Minha Quitandinha atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, as unidades funcionam 24/7 com tecnologia de monitoramento e compras sem intermediários. Os minimercados não precisam de colaboradores e podem ser instalados em condomínios residenciais, comerciais, unidades de ensino e hospitais com prazo mínimo de implantação de 20 a 30 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Fundada em 2012, é a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com mais de 500 unidades, presentes em todo o território nacional. A partir da assinatura do contrato é possível operar a franquia em até 90 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Social Express

Rede de trajes finos com foco total no público masculino, a Social Express foi criada com a missão de revolucionar o mercado de moda masculina no Brasil, oferecendo praticidade, tecnologia e sustentabilidade para o homem moderno. Pioneira no aluguel online de roupas sociais sob medida para homens, a rede atua com modelo de negócio híbrido e sua franquia tem tempo de implantação estimado em três meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil (incluso taxa de implantação, taxa de franquia, estoque inicial, entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chá gelado e bolhas saborizadas de fruta que explodem na boca. A loja Express possui a estrutura do quiosque, com cardápio e custos otimizados, com prazo de implantação de 30 a 45 dias.

Investimento inicial: R$ 130 mil (modelo Express, incluso taxa de franquia e mobiliário)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo estimado de retorno: 20 meses

Emagrecentro

Referência em emagrecimento e estética corporal. Única franquia do setor com metodologia científica comprovada, oferece o Método 4 Fases, criado pelo Dr. Edson Ramuth. Conta com 415 unidades, a rede possui um prazo de implantação de 30 a 60 dias. Com o mercado de saúde e bem-estar em constante crescimento, torna-se uma excelente opção para quem busca investir no setor.

Investimento total: R$ 134.400 (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno estimado: 6 a 12 meses

Airlocker

A primeira franquia brasileira de armários inteligentes, Airlocker, foi criada com a missão de oferecer praticidade e conveniência para os moradores de condomínios residenciais e frequentadores de complexos comerciais. O prazo estimado de disponibilidade do local é de 45 dias e a instalação do ‘smart locker’ em 24 horas.

Investimento total: a partir de R$ 99 mil (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno estimado: para operação de 15 armários é de até 25 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Rede pioneira no uso do café na cosmética, a marca proporciona uma imersão completa no universo do café, unindo uma cafeteria especializada e uma loja de cosméticos à base de grão verde, tudo no mesmo ambiente. Com mais de 20 unidades, é uma excelente opção de investimento nos segmentos de gastronomia e cosméticos, com implantação realizada em até 90 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 182.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo estimado de retorno: 24 a 30 meses

Vaapty

Líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil, a marca torna a negociação de carros mais segura, sem burocracia e em 40 minutos. Para quem deseja atuar no setor automotivo, através do modelo de negócio Check Point, a previsão para implantação do negócio é de 90 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.990 (Modelo Check Point, incluso taxa de franquia e box)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Jumper! Profissões e idiomas

Rede de ensino que conta com mais de 40 cursos profissionalizantes e de língua estrangeira para crianças e adultos. Em 22 anos a rede já formou mais de 600 mil alunos. Para quem deseja investir em educação em menos de três meses, é possível começar a operar a franquia em 60 dias.

Investimento inicial: R$ 127 mil (Modelo Micro, incluso taxa de franquia, adequação do ponto, mobiliário e material pedagógico)

Faturamento médio mensal: R$ 66.600

Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Criada em 2011, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. No modelo home office, o franqueado precisa apenas de um freezer e pode realizar a venda por meio de plataformas digitais e parcerias comerciais, sem a necessidade de um funcionário, sendo implantada em até 20 dias para operar.

Investimento inicial: R$ 9.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 4 a 8 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Hoje tem mais de 2185 mil PDXs espalhados em 155 cidades brasileiras, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. O tempo de implantação é de 90 dias.