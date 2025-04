Trump anuncia tarifa de 10% para produtos importados do Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nesta quarta-feira, 2, que implementará tarifas recíprocas de 10% contra o Brasil. Na comparação com outros países que também serão atingidos pela medida, o Brasil, aparentemente, ficou no piso das tarifas, na mesma situação que o Reino Unido e Singapura, Colômbia, Chile e Austrália.

O anúncio foi feito durante um evento no jardim da Casa Branca, com a presença de seus secretários. Trump disse que hoje é o Dia da Libertação, em que os EUA deixarão de depender de exportações estrangeiras e, em sua visão, de serem explorados por outros países.

No discurso, Trump afirmou que este é o dia mais importante da história americana e que o anúncio é a "declaração de independência econômica" do país. Ele disse as tarifas aplicadas por "amigos e inimigos acabaram com a indústria americana".

"Empregos na indústria vão voltar ao nosso país. Vamos melhorar a nossa base industrial. Vamos abrir mais mercados no exterior. Vamos quebrar barreiras, baixando os preços", afirmou.

Veja os países que serão taxados pelos EUA