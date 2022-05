Suíça apreende 500 kg de cocaína do Brasil em fábrica de café

A polícia da Suíça informou, nesta quinta-feira, 5, que apreendeu mais de 500 quilos de cocaína proveniente do Brasil em sacos de grãos de café entregues a uma fábrica da Nespresso.

Os trabalhadores da fábrica em Romont (leste do cantão suíço de Friburgo) alertaram às autoridades, na segunda-feira, sobre um misterioso pó branco encontrado em sacos de grãos de café, indicou a polícia.

Funcionários da fabricante de cápsulas de café, que é de propriedade da Nestlé, relataram que encontraram "uma substância branca indeterminada quando abriram os sacos recém-entregues de grãos de café", segundo a polícia de Friburgo.

As análises da polícia determinaram que a substância era cocaína.

Segundo as investigações iniciais, o envio veio do Brasil, assinalou a polícia.

As autoridades acrescentaram que a cocaína apreendida tem 80% de pureza e um valor de mercado de mais de 50 milhões de francos suíços (US$ 51 milhões).

As buscas em cinco contêineres "entregues no mesmo dia por trem resultou na apreensão de um total de 500 quilos da droga", acrescentaram.

Além disso, a polícia informou que um perímetro de segurança foi montado em torno da fábrica durante a operação, que contou com a participação de um contingente de funcionários alfandegários.

As unidades que continham a droga foram isoladas e a substância não contaminou a produção da fábrica, segundo o comunicado das autoridades.

"Toda a droga estava destinada ao mercado europeu", concluiu a polícia suíça.

Em nota, a Nespresso afirmou que informou imediatamente as autoridades ao descarregar uma entrega de café verde e identificar uma substância suspeita na fábrica de Romont. "Todo o carregamento foi bloqueado e apreendido imediatamente pela polícia, que está dando andamento a uma investigação para apurar os fatos", esclareceu.

"A empresa reforça que está tomando todas as providências necessárias e assegura que a substância em questão não entrou em contato com nenhum de seus produtos ou equipamentos de produção usados no processo de fabricação. A Nespresso assegura ainda que tem rigorosos controles de qualidade, desde o café verde que chega aos armazéns até o produto finalizado, garantindo a segurança total no consumo", afirmou em nota.

(Com informações da AFP)