Startup transforma burocracia em negócio rentável no setor de R$ 260 bi

O setor imobiliário brasileiro movimenta quase R$ 260 bilhões ao ano em locações residenciais e comerciais. Nesse ambiente, a vistoria ganha um novo status: deixa de ser um complemento burocrático para se tornar um pilar de governança e prevenção de riscos no ato da entrega das chaves.

O Grupo Rede Vistorias, de Florianópolis, acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de inspeções concluídas desde a fundação da startup, há nove anos. Com 150 unidades franqueadas em 800 cidades, responsável por cerca de 20 mil vistorias mensais, a empresa já analisou e documentou 480 mil imóveis, 6,7 milhões de ambientes e mais de 329 milhões de detalhes registrados em sua plataforma proprietária, um volume de dados sem paralelo no mercado nacional.

A startup cresce, em média, 40% ao ano e avança em um movimento duplo: acelerar a expansão nacional e profissionalizar a presença internacional — com a Argentina no radar e uma operação que já ganhou musculatura em Portugal. Essa trajetória é impulsionada por tecnologia própria, padronização de processos e uma estratégia de capilaridade que atinge principalmente cidades de médio porte, onde o déficit de digitalização ainda cria gargalos na jornada da locação.

A virada tecnológica que pretende destravar um novo salto de escala atende pelo nome de Copiloto RV — a inteligência artificial do grupo, desenvolvida após quase uma década de alimentação de dados técnicos.

O sistema atua como um assistente inteligente durante as inspeções: sugere preenchimentos automáticos nos relatórios, reconhece padrões e inconsistências e reduz o tempo de execução do trabalho tanto na ponta quanto na entrega final.

Segurança jurídica

Ao fortalecer a precisão das informações registradas, a ferramenta também amplia a segurança jurídica para imobiliárias, proprietários e inquilinos. “Passamos nove anos ensinando nossa IA a entender o mercado imobiliário brasileiro. Agora ela está pronta para revolucionar a eficiência e abrir caminho para a inteligência preditiva no setor”, afirma Enrico Dias, CEO da Rede Vistorias.

Com a expansão internacional iniciada em 2023, a Rede Vistorias já implantou unidades em Portugal e agora mira países da América Latina. O objetivo é replicar o modelo padronizado que integra tecnologia, escalabilidade e um serviço que historicamente era conduzido de forma artesanal e sujeito a contestação entre proprietário e inquilino.

O marco de 1 milhão de vistorias realizadas, alcançado em outubro de 2025, simboliza, segundo Dias, a maturidade do negócio e sua capacidade de se consolidar como referência continental. “Esse resultado reflete o amadurecimento da operação e o impacto que a tecnologia vem gerando em todo o ecossistema imobiliário”, diz Dias.