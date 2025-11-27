Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Patrocínio:

Logo CBA Empre tag

Startup transforma burocracia em negócio rentável no setor de R$ 260 bi

O Grupo Rede Vistorias, de Florianópolis, acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de inspeções concluídas, no ato da entrega das chaves, em locações residenciais e comerciais, desde a sua fundação, há nove anos.

Enrico Dias, CEO do Grupo Rede Vistorias. (Divulgação)

Enrico Dias, CEO do Grupo Rede Vistorias. (Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07h00.

Tudo sobreExame-sul
Saiba mais

O setor imobiliário brasileiro movimenta quase R$ 260 bilhões ao ano em locações residenciais e comerciais. Nesse ambiente, a vistoria ganha um novo status: deixa de ser um complemento burocrático para se tornar um pilar de governança e prevenção de riscos no ato da entrega das chaves.

O Grupo Rede Vistorias, de Florianópolis, acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de inspeções concluídas desde a fundação da startup, há nove anos. Com 150 unidades franqueadas em 800 cidades, responsável por cerca de 20 mil vistorias mensais, a empresa já analisou e documentou 480 mil imóveis, 6,7 milhões de ambientes e mais de 329 milhões de detalhes registrados em sua plataforma proprietária, um volume de dados sem paralelo no mercado nacional.

A startup cresce, em média, 40% ao ano e avança em um movimento duplo: acelerar a expansão nacional e profissionalizar a presença internacional — com a Argentina no radar e uma operação que já ganhou musculatura em Portugal. Essa trajetória é impulsionada por tecnologia própria, padronização de processos e uma estratégia de capilaridade que atinge principalmente cidades de médio porte, onde o déficit de digitalização ainda cria gargalos na jornada da locação.

A virada tecnológica que pretende destravar um novo salto de escala atende pelo nome de Copiloto RV — a inteligência artificial do grupo, desenvolvida após quase uma década de alimentação de dados técnicos.

O sistema atua como um assistente inteligente durante as inspeções: sugere preenchimentos automáticos nos relatórios, reconhece padrões e inconsistências e reduz o tempo de execução do trabalho tanto na ponta quanto na entrega final.

Segurança jurídica

Ao fortalecer a precisão das informações registradas, a ferramenta também amplia a segurança jurídica para imobiliárias, proprietários e inquilinos. “Passamos nove anos ensinando nossa IA a entender o mercado imobiliário brasileiro. Agora ela está pronta para revolucionar a eficiência e abrir caminho para a inteligência preditiva no setor”, afirma Enrico Dias, CEO da Rede Vistorias.

Com a expansão internacional iniciada em 2023, a Rede Vistorias já implantou unidades em Portugal e agora mira países da América Latina. O objetivo é replicar o modelo padronizado que integra tecnologia, escalabilidade e um serviço que historicamente era conduzido de forma artesanal e sujeito a contestação entre proprietário e inquilino.

O marco de 1 milhão de vistorias realizadas, alcançado em outubro de 2025, simboliza, segundo Dias, a maturidade do negócio e sua capacidade de se consolidar como referência continental. “Esse resultado reflete o amadurecimento da operação e o impacto que a tecnologia vem gerando em todo o ecossistema imobiliário”, diz Dias.

Acompanhe tudo sobre:Exame-sulStartupsMercado imobiliárioTecnologiaSanta Catarina

Mais de Negócios

Argentino fatura milhões com pagamento 'a la Pix' para turistas brasileiros

Esta produtora ajuda marcas a serem mais autênticas (e reais) na era da IA

Grupo bilionário do Centro-Oeste investe R$ 100 milhões em suplementos

Mãe e filha empreendem juntas e esperam crescer 630% em 2025 com marca de skincare

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Iniciativa vai financiar organizações comunitárias com até US$ 250 mil

Pop

Foi o GTA 6? Vazamento expõe motivo das demissões na Rockstar

Carreira

Cinco cargos têm salário de R$ 100 mil por mês no Brasil; veja quais

Negócios

Argentino fatura milhões com pagamento 'a la Pix' para turistas brasileiros