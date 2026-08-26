Startup Summit começa em Florianópolis com previsão de 10 mil visitantes e impacto de R$ 36,3 mi

Começa nesta quarta-feira (26) e segue até sexta-feira (28) o Startup Summit 2026, no CentroSul, em Florianópolis. O evento, que discute o ecossistema de inovação, é realizado pelo Sebrae Startups em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e pretende receber 10 mil pessoas.

Na edição de 2026, serão 250 fundos de investimento, 200 palestrantes nacionais e internacionais e mil startups expositoras. A programação será distribuída em 10 palcos simultâneos, com trilhas de conteúdo, mentorias, rodadas de negócios e espaços de conexão.

O evento deve gerar R$ 20,2 milhões em impacto econômico direto em Florianópolis, considerando gastos dos participantes com hospedagem, alimentação, transporte e consumo local, e R$ 36,3 milhões em impacto total, com a aplicação de um efeito multiplicador de 1,8x.

A estimativa considera tanto a movimentação gerada pelo turismo durante a semana do evento quanto os negócios e conexões de longo prazo, como rodadas de negócios, relacionamento com investidores, aproximação com grandes empresas e oportunidades de captação para startups.

"O dado econômico mostra que a inovação não é uma agenda restrita às startups: ela movimenta cadeias inteiras da economia, gera demanda para setores tradicionais e fortalece o posicionamento de Florianópolis como um polo nacional de tecnologia e empreendedorismo", diz Fabio Búrigo Zanuzzi, diretor técnico do Sebrae/SC.

Entre os palestrantes estão nomes como Uri Levine, cofundador do Waze; David Rosenberg, líder global de ecossistemas do Notion; Rafael Kiso, fundador do mLabs; Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza; e Kondzilla, produtor audiovisual e empresário. A programação aborda temas como tecnologia, inteligência artificial, investimentos e escala.