Startup do Carrefour reduz desperdício e ajuda a economizar até R$ 2 mi

O Cybercook poderia ser apenas mais um site de receitas. Mas, adquirido pela rede de supermercados Carrefour há dois anos, tornou-se uma ferramenta de inteligência de dados sobre o consumo de alimentos dentro do lar. É possível saber o custo e as calorias totais de cada prato, bem como pesquisar por receitas usando apenas o que está na geladeira. Para o Carrefour, é um meio para estar mais conectado ao consumidor e saber quais itens são mais buscados a cada momento.

Agora, o site lançou uma ferramenta para quantificar – e reduzir – o desperdício de alimentos que sobram a cada receita. De janeiro a setembro, o valor economizado com o reaproveitamento de ingredientes que sobraram do preparo de receitas seria de aproximadamente 2 milhões de reais. A ferramenta se integra ao recurso “Aproveite o que sobrou”, que ajuda a encontrar novas receitas para transformar sobras de ingredientes que não foram utilizados em novos preparos.

Entre os meses de março a setembro de 2020, por exemplo, já com as medidas de isolamento e, por consequência, mais pessoas cozinhando em casa, a economia seria de cerca de 1,7 milhão de reais, crescimento de mais de 125% em relação a dezembro de 2019, em mais de 94.000 buscas de ingredientes. Nos últimos doze meses, a economia ultrapassa 2 milhões de reais.

“Nós percebemos que nos últimos tempos, o desperdício de alimentos dentro dos lares tem crescido e a ideia de criar o Índice Aproveitômetro foi para mostrar para as pessoas o quanto isso impacta na vida delas. Queremos mostrar que é possível cozinhar bem, aproveitar os ingredientes ao máximo e, ainda, economizar”, diz Alexandre Canatella, presidente e fundador do CyberCook e diretor de negócios digitais do Carrefour Brasil.

De acordo com uma pesquisa da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o Brasil desperdiça 23,6 milhões de toneladas de alimentos por ano, gerando um prejuízo de mais de 3 trilhões de reais a cada ano. Além disso, as ferramentas do CyberCook estão alinhadas ao programa Desperdício Zero do Carrefour, criado em 2015 pela rede varejista visando escolhas mais conscientes de compras, de economia, além de evitar o desperdício de alimentos.