Startup de R$ 160 milhões, Bewiki integra saúde, moradia e coworking em SC

Florianópolis tem ganhado destaque como um dos principais polos de inovação do Brasil. É dali que nasceu a Bewiki, uma startup que busca transformar a forma como as pessoas vivem, trabalham e cuidam da saúde. Fundada por Eduardo Gastaldo, a empresa aposta em um modelo inédito que integra moradia, coworking, gastronomia, mobilidade e cuidados médicos em um único ecossistema.

Um complexo que integra tecnologia e economia compartilhada

O primeiro complexo da Bewiki, inaugurado em 2023, está localizado no centro da capital catarinense. Com um investimento de 160 milhões de reais, o empreendimento reúne seis verticais de serviços conectados por tecnologia e economia compartilhada. A proposta é clara: eliminar burocracias, economizar tempo e oferecer uma experiência integrada para quem busca praticidade no dia a dia.

“Percebemos que saúde e qualidade de vida estão diretamente conectadas, mas o mercado ainda oferece soluções fragmentadas. Criamos um modelo onde tudo acontece em um só lugar, simplificando a vida das pessoas e aumentando sua eficiência”, afirma Eduardo Gastaldo, CEO da Bewiki. Segundo ele, a inspiração veio de experiências internacionais, mas a adaptação ao mercado brasileiro foi fundamental para o sucesso do projeto.

Entrada do Bewiki em Florianópolis: ocupação acima de 90% (Divulgação/Divulgação)

Desde a abertura, a startup tem registrado resultados promissores. O Bewiki Home, que oferece estúdios mobiliados para estadias curtas e longas, alcançou taxas de ocupação acima de 90%. Já o hospital-dia Bewiki Care, inaugurado em 2024, realizou mais de 600 procedimentos eletivos e promete ser um dos motores de crescimento da empresa. Agora, a startup planeja replicar o modelo em outras cidades e expandir sua base de clientes.

Modelo inédito de serviços integrados no Brasil

A Bewiki opera no cruzamento de dois setores em rápida transformação: economia compartilhada e tecnologia imobiliária (proptech). Seu modelo vai além do conceito de moradia como serviço (Residence as a Service, ou RaaS), incorporando outros pilares essenciais para a vida urbana. No centro de Florianópolis, o hub reúne:

Bewiki Home: apartamentos mobiliados para aluguel de curta e longa duração;

apartamentos mobiliados para aluguel de curta e longa duração; Bewiki Work: coworking operado em parceria com o Impact Hub, com estações de trabalho e salas para eventos;

coworking operado em parceria com o Impact Hub, com estações de trabalho e salas para eventos; Bewiki Market: praça gastronômica com restaurantes e programação cultural;

praça gastronômica com restaurantes e programação cultural; Bewiki Park: estacionamento automatizado compartilhado;

estacionamento automatizado compartilhado; Bewiki Mobi: mobilidade por assinatura, com veículos e patinetes;

mobilidade por assinatura, com veículos e patinetes; Bewiki Care: hospital-dia e consultórios médicos focados em procedimentos eletivos.

A integração de todos os serviços é feita por meio de um aplicativo, que permite desde alugar um apartamento até agendar uma cirurgia. Um dos diferenciais é o sistema de cashback: cada pagamento realizado no app retorna como crédito para ser usado em outros serviços, incluindo consultas e coworking.

“Essa integração é o que nos diferencia. Somos uma plataforma, não apenas um empreendimento imobiliário. Nossa proposta é otimizar o tempo e a qualidade de vida das pessoas, conectando serviços essenciais em um único lugar”, explica Gastaldo.

Saúde como pilar estratégico

Um dos destaques do complexo é o Bewiki Care, que combina hospital-dia, consultórios médicos e um laboratório de análises clínicas operado em parceria com o Hospital Albert Einstein. O foco está em procedimentos eletivos de baixa e média complexidade, como cirurgias ortopédicas e gastrointestinais, atendendo a uma demanda crescente no Brasil.

Segundo Gastaldo, o modelo é eficiente e escalável. “Cerca de 80% das necessidades médicas podem ser resolvidas sem alta complexidade. Nosso objetivo é ser referência nesse segmento, oferecendo um serviço de excelência com custo acessível.”

Outro ponto de inovação são os Health Studios, apartamentos projetados para quem precisa de acompanhamento médico permanente ou temporário. Essas unidades incluem mobiliário adaptado e serviços sob demanda, como cuidadores e enfermeiros. “O envelhecimento da população é uma realidade. Precisamos de soluções que atendam essa demanda de forma prática e sustentável”, complementa Gastaldo.

Bewiki Market: praça de alimentação entre apartamentos, coworking e centro hospitalar (Divulgação/Divulgação)

Planos de expansão nacional

Com o sucesso da unidade de Florianópolis, a **Bewiki** já traçou planos para levar o modelo para outras cidades. Entre os projetos em andamento estão:

Floripa Norte: com 470 apartamentos e estrutura similar à unidade do centro;

com 470 apartamentos e estrutura similar à unidade do centro; Porto Alegre Moinhos: incluindo hospital-dia, coworking e studios;

incluindo hospital-dia, coworking e studios; Balneário Camboriú: espaço focado em estadias curtas e coworking;

espaço focado em estadias curtas e coworking; São Paulo: ainda em fase de negociação de áreas.

Além disso, a Bewiki está desenvolvendo um fundo imobiliário que permitirá aos investidores obterem cashback ao aplicar no empreendimento. A ideia é atrair pequenos investidores, oferecendo retornos de até 22% ao ano, considerando os benefícios financeiros e fiscais.

“A expansão será gradual e estratégica. Queremos garantir que cada nova unidade mantenha o padrão de qualidade e integração que desenvolvemos em Florianópolis”, afirma Gastaldo.