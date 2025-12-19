Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Startup de IA que processa empréstimos atinge US$ 25 mi em receita anual em apenas dois anos

Salient, avaliada em US$ 500 milhões, desafia padrões do setor financeiro ao automatizar a gestão de empréstimos

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15h41.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Enquanto boa parte do Vale do Silício debatia os limites filosóficos da inteligência artificial, dois empreendedores trabalhavam em silêncio para resolver um problema muito mais prático, e bilionário.

Em 2023, Ari Malik e Mukund Tibrewala fundaram a Salient, uma startup que nasceu com a missão de automatizar os processos manuais, morosos e caros da cobrança de dívidas no setor financeiro.

Em apenas dois anos, a empresa atingiu a marca de US$ 25 milhões em receita recorrente anual (ARR) e hoje está avaliada em US$ 500 milhões.

No centro da operação está um sistema alimentado por IA capaz de executar tarefas historicamente atribuídas a grandes equipes de call centers: ligações de cobrança, negociações de pagamento, interação com órgãos como o DMV e até o processamento completo de transações financeiras.

A Salient atua principalmente no segmento de financiamentos de veículos, um mercado que movimenta US$ 800 bilhões por ano apenas nos Estados Unidos e cuja gestão da dívida consome até US$ 30 bilhões anuais em despesas operacionais. As informações foram retiradas da Fortune.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Retenção de clientes: o ativo mais raro do setor

Mais do que a velocidade de crescimento, o que impressiona na trajetória da Salient é sua performance operacional. A empresa, segundo Malik, nunca perdeu um cliente e converteu 100% dos testes-piloto em contratos pagos — um feito quase inédito no setor B2B de fintechs, em que a taxa média de cancelamento varia entre 22% e 76% ao ano.

A explicação para esse índice está na combinação entre tecnologia robusta e um modelo de atendimento obsessivamente próximo. Desde o início, os fundadores se recusaram a simplesmente vender um software.

Quando fecharam o primeiro grande contrato com a Westlake Financial, uma das maiores financiadoras subprime dos EUA, Malik e Tibrewala instalaram seus próprios postos de trabalho dentro da empresa para garantir o funcionamento correto da solução de IA, um gesto que, segundo Malik, moldou o DNA da companhia.

Capital bem aplicado: confiança como estratégia de crescimento

Em junho de 2025, apenas 18 meses após sua fundação, a Salient levantou US$ 60 milhões em uma rodada Seed A liderada pela Andreessen Horowitz. Desde então, captou mais US$ 10 milhões, atingindo a avaliação atual de meio bilhão de dólares.

Segundo Malik, a estratégia de investimento da empresa é orientada pela confiança dos clientes. “Precisamos ser uma companhia geracional. Nossos clientes apostam muito em nós, e temos que garantir que somos financeiramente estáveis”, afirmou.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Diferentemente de outras empresas de IA que investem fortunas em pré-treinamento de modelos, a Salient mantém uma estrutura enxuta e prioriza o desenvolvimento de fluxos de trabalho adjacentes, como sistemas de relatórios de crédito e módulos de recuperação de crédito vencido.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Em 5 meses, essa startup salta de zero a US$ 6,6 bi e desafia modelo de TI corporativa

Radar PX: o sistema que virou referência contra o roubo de cargas

Ex-vendedor quase faliu e hoje fatura R$ 250 milhões com carros usados

Como a Ambev transformou os RTDs em fenômeno cultural no Brasil

Mais na Exame

Mundo

UE–Mercosul: por trás dos protestos europeus, a disputa silenciosa dos custos de produção agrícola

Negócios

Em 5 meses, essa startup salta de zero a US$ 6,6 bi e desafia modelo de TI corporativa

ESG

Cabos submarinos e a nova era da transmissão elétrica global

Brasil

Contrato de extensão da linha 5-Lilás deve ser assinado até março de 2026