Como um criador transformou design em um negócio digital de cinco dígitos

O crescimento da economia dos criadores de conteúdo abriu espaço para novos modelos de negócio no ambiente digital. Hoje, mais do que nunca, é possível monetizar influência, criatividade e alcance por meio das mídias digitais.

É o caso do Lucas Flame, influenciador que combina educação, publicidade e produtos próprios e acumula mais de 600 mil seguidores nas redes sociais. O resultado é um faturamento mensal de cinco dígitos.

Como o negócio começou

No fim da pandemia, em 2021, Lucas tomou uma decisão que marcou um ponto de virada na sua carreira: saiu de Belém, no Pará, e se mudou para o Paraná. A mudança de endereço veio acompanhada de uma revisão em suas próprias redes.

Ele apagou o perfil antigo e criou o Estúdio Flame. A proposta deixou de ser mostrar trabalhos prontos e voltou-se para ensinar design de forma acessível. O conteúdo começou a incluir dicas práticas, indicações de sites e explicações sobre processos criativos — tudo pensado para quem queria aprender e aplicar.

O crescimento era consistente, mas ainda gradual, até que um vídeo mudou completamente o ritmo do negócio.

Crescimento acelerado

“Adeus Photoshop” foi o vídeo que marcou uma virada. Ao apresentar novas formas de trabalhar com design, ultrapassou 5 milhões de visualizações e fez o perfil crescer de 600 para 170 mil seguidores em apenas um mês.

“Foi uma explosão”, relembra. A audiência, que chegou de forma abrupta, trouxe um novo desafio: estruturar um modelo capaz de atender a esse público.

O foco passou a ser nos empreendedores, em especial aqueles que estão começando e buscam soluções práticas para ganhar produtividade.

Com a audiência engajada, Lucas lançou seu primeiro produto: um ebook reunindo 200 ferramentas digitais voltadas para negócios, com explicações e dicas de uso. Em dois meses, apenas com a venda do material, o faturamento atingiu cinco dígitos.

O resultado mostrou que o conteúdo educativo poderia ir além da geração de audiência e se transformar em receita recorrente. A partir daí, Flame refinou a estratégia, ampliou os formatos e passou a estruturar o negócio de forma mais clara.

O influenciador reposicionou a carreira ao transformar conhecimento em produtos digitais. (Arquivo Pessoal/Lucas Flame)

A aposta na inteligência artificial

Com a popularização da inteligência artificial, Lucas percebeu uma nova oportunidade de negócio. O Estúdio Flame deu lugar ao perfil Lucas Flame AI, marcando a transição definitiva do designer para o criador de conteúdo especializado em IA aplicada a negócios.

Segundo ele, a tecnologia ampliou significativamente a capacidade produtiva.

“São inúmeras as possibilidades que a IA nos gera para alavancar nossa produtividade e reduzir o nosso tempo de trabalho.”

Na prática, o impacto foi direto na rotina. Tarefas que antes levavam cerca de um mês passaram a ser realizadas em aproximadamente uma semana com o apoio da inteligência artificial.

Ainda assim, Lucas ressalta que a tecnologia não deve ser vista apenas como substituição. “A IA não necessariamente é só para substituir o seu trabalho, mas para auxiliar”, diz.

Um novo modelo de negócio

Hoje, a principal frente de monetização vem da combinação entre publicidade e a FlamePlus, curso por assinatura desenvolvido por Lucas que conta com cerca de 300 assinantes.

O crescimento permitiu mudanças concretas na vida pessoal.

“A criação de conteúdo e a IA mudaram completamente minha realidade de vida. Foi isso que me permitiu construir estabilidade financeira e transformar o design em um negócio escalável.”

Expansão orgânica

A expectativa agora é ampliar o alcance do FlamePlus. O plano é investir no próprio infoproduto, fortalecer parcerias já existentes e expandir a plataforma. Todo o crescimento é feito de forma orgânica, sem uso de tráfego pago.

Com uma abordagem didática e acessível, Lucas mantém como prioridade ser útil para quem o acompanha. “Recomendo que as pessoas testem a IA e apliquem na prática”, diz. Para ele, o diferencial está justamente em traduzir tecnologia em soluções reais para o dia a dia dos negócios.

