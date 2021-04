Spotify cria "gadget" para controlar música do carro – e oferece de graça

Para facilitar: recursos são pensados para o uso do motorista Para facilitar: recursos são pensados para o uso do motorista

O Spotify apresentou um gadget que promete facilitar a interação dos motoristas com o aplicativo. Se o visual lembra os já ultrapassados GPS, o Car Thing tem recursos comuns aos smartphones da atualidade, como comandos por voz. Por enquanto, o aparelho está disponível somente para os Estados Unidos com preço promocional, cobrado apenas o frete, e depois custará 79,99 dólares (448 reais).

Para funcionar, o dispositivo é conectado ao celular – que, por sua vez, é conectado ao som – e requer a assinatura Premium. Além de tela sensível ao toque e reconhecimento de instruções por meio de quatro microfones, a novidade oferece botões físicos de acesso rápido aos favoritos e um controle giratório que permite navegar entre diferentes playlists, músicas e fazer seleções dentro do aplicativo.

Limitação: só podem ser reproduzidas conteúdos por streaming

Essa é parte da estratégia da empresa para garantir onipresença e melhorar a interação entre usuários e o aplicativo de streaming. “É para estamos em todos os momentos. Se você está dirigindo, em casa, com fones de ouvido ou então treinando. Nós queremos ter a certeza de que toda a experiência será a mais simples e rápida possível”, afirma Sten Garmark, vice-presidente de produto da Spotify.

Mas ainda há algumas limitações, como o fato de depender da internet móvel do celular, não ter bateria própria (com isso, é necessário deixar conectado um cabo de energia à tomada 12V) e por não dispensar o equipamento de som do veículo. Com isso, o Car Thing se encaixa como um controle específico para o Spotify. Ao menos há suportes para fixar em diferentes posições no painel e saídas de ar.