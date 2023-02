Spotify anuncia novo “DJ” que funciona através de inteligência Artificial

Você está cansado de ouvir sempre as mesmas músicas? O novo recurso do Spotify pode te ajudar com isso. Ele seleciona uma lista de reprodução em constante mudança, de acordo com o seu gosto musical.

A empresa descreve a novidade como um “AI DJ no seu bolso”, que te conhece tão bem que pode escolher o que tocar pra você. E o recurso além de útil, também parece ser interativo, imitando com precisão um apresentador de rádio enquanto conversa com você.

A lista de reprodução é interminável. De acordo com o tempo em que a IA te conhece, ela vai ficando cada vez melhor para a sua experiência. E o Spotify parece que assim como outras empresas, está aproveitando recursos de outras startups de forma certeira dentro da inovação aberta e inteligência artificial.

Além de nova parceria, Spotify aproveita aquisição do ano passado

A voz artificial do DJ é alimentada pela Sonantic AI, uma startup que o Spotify adquiriu ano passado. E o recurso é uma mistura entre a voz gerada pela Sonantic e IA generativa por meio do uso da tecnologia OpenAI (criadora do ChatGPT).

Durante anos, o Spotify inova com sua tecnologia de personalização, como a sua lista de reprodução personalizada lançada em 2015, por exemplo. Nos anos seguintes o Spotify criou outra tendência com sua revisão anual personalizada.

Mas é bom ver a empresa abrindo as portas para buscar inovação em outras fontes.

O DJ do Spotify pode ser visto como um dos aplicativos mais interessantes entre as recentes ferramentas baseadas em IA. Isso porque o serviço é voltado para um modelo antigo de rádio, que o próprio Spotify ajudou a diminuir o consumo.

Ou seja, o novo recurso de DJ do Spotify é um meio-termo entre uma estação de rádio sobre a qual você não tem controle e uma lista de reprodução que você organizou do seu próprio jeito. Será que essa é a nova tendência?

A empresa disse que o “DJ” começará a ser lançado hoje. Então você pode não ver o recurso imediatamente, mas em breve.

