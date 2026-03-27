South Summit Brazil conecta startups e consolida Porto Alegre como hub de inovação

A disputa por capital e escala ganhou novos palcos. Eventos de inovação deixaram de ser apenas vitrines e passaram a concentrar conexões que podem definir o futuro de startups.

O South Summit Brazil é um dos exemplos desse movimento. A 5ª edição, realizada em Porto Alegre, reuniu 24 mil participantes de 70 países, com a presença de mil investidores e fundos que somam US$ 250 bilhões sob gestão.

O avanço do evento ocorre em um momento de amadurecimento do ecossistema. Com menos capital fácil, cresce a relevância de ambientes que conectam startups a investidores e grandes empresas de forma direta.

“Estamos na era da inovação 5.0, em que a tecnologia supre lacunas de competência e amplia capacidades. Não há mais espaço para a inação: quem não acompanhar esse movimento tende a ficar para trás”, afirma Hitendra Patel, CEO global do IXL Center.

Para os organizadores, o próximo passo é ampliar ainda mais o alcance internacional. A edição de 2027 já está confirmada e deve expandir a capacidade de geração de negócios.

A competição como porta de entrada

A Startup Competition ganhou peso dentro do evento. Em 2026, foram mais de 2.300 inscrições de 66 países, um recorde para o programa.

A vencedora global foi a brasileira Dairy Tech, de Lages, na serra catarinense, que desenvolveu um teste rápido para identificar leite A2 diretamente na fazenda. Hoje, esse tipo de análise depende de exames laboratoriais mais caros e demorados.

Outras vencedoras ajudam a mapear as apostas do mercado:

Unibaio (Argentina), com nanotecnologia para aumentar a eficiência de agroquímicos

Naturannova (Chile), que usa inteligência artificial para desenvolver substitutos do açúcar

Núcleo Vitro (Brasil), com testes laboratoriais que substituem o uso de animais

Flomics (Espanha), com exame de sangue para detecção precoce de câncer

O conjunto aponta para soluções aplicadas, com foco em eficiência, saúde e sustentabilidade.

O volume de investidores segue elevado, mas o critério mudou. Fundos buscam negócios com aplicação clara e potencial de escala.

Ao reunir mil investidores e grandes empresas, o evento se posiciona como um ambiente de geração de negócios, não apenas de exposição .

A presença de executivos de empresas como Amazon e Hotmart indica que a conexão com grandes corporações passou a ser parte central da estratégia das startups.

Porto Alegre entra no radar global

O South Summit também cumpre um papel estratégico para a cidade. Porto Alegre passa a disputar espaço com outros polos de inovação ao atrair capital, startups e executivos internacionais.

“O nosso propósito sempre foi posicionar Porto Alegre como um palco de conexão global, e esta edição confirma esse movimento”, afirma José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil.

O desafio agora é manter esse fluxo ao longo do ano, além dos dias de evento.

Diversidade avança no ecossistema

Um dos destaques desta edição foi o perfil das vencedoras. Quatro das cinco startups premiadas foram fundadas por mulheres.

O dado sinaliza uma evolução no ecossistema, ainda que a presença feminina em rodadas maiores de investimento siga como desafio.

“O Brasil mostra, mais uma vez, por que é o principal motor de inovação da América Latina”, afirma María Benjumea, fundadora do South Summit.

Com mais conexões e presença internacional, o país amplia seu espaço no mapa global de inovação. O próximo passo é transformar esse movimento em empresas capazes de ganhar escala.