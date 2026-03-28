Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Como a Renner usa inteligência artificial para vender mais — e reduzir filas nas lojas

De fotos geradas por IA a provador virtual, varejista integra tecnologia ao dia a dia do cliente

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de março de 2026 às 09h54.

Tudo sobreSouth Summit Brazil
Saiba mais
yt thumbnail

Um bebê que não existe — mas veste a roupa, mostra o caimento e ajuda a vender mais.

Esse tipo de imagem já faz parte do catálogo infantil da Renner. A varejista passou a usar inteligência artificial para gerar fotos realistas de crianças usando seus produtos. O resultado: aumento de mais de 60% no acesso — e na conversão — desses itens.

A Renner, uma das maiores varejistas de moda do país, vem incorporando inteligência artificial em diferentes partes da operação, da criação de coleção à experiência no app. A frente é liderada por Flávio Reis, CDO (chief digital officer), responsável por tecnologia, canais digitais e produto.

A discussão ganhou espaço no South Summit, em Porto Alegre, onde o executivo detalhou como a empresa tem aplicado IA no dia a dia — e por que o foco não está em substituir pessoas.

“A gente tem usado muito IA para aumentar a capacidade dos nossos times e para fazer coisas que antes não eram possíveis. Esse exemplo do conteúdo infantil é algo que simplesmente não dava para fazer sem tecnologia”, firmou em entrevista à EXAME no South Summit Brasil.

O próximo passo, segundo ele, é ampliar esses usos mantendo o humano no centro da operação.

Fotos sem crianças — e com mais diversidade

O uso mais visível da inteligência artificial hoje está no catálogo infantil.

Produzir esse tipo de conteúdo sempre foi um problema operacional. Sessões de fotos com bebês e crianças são longas, exigem estrutura e nem sempre geram variedade suficiente.

Com IA, a empresa passou a criar imagens realistas com diferentes perfis.

“É muito difícil tirar foto de criança. Você precisa de estrutura, tempo, e ainda assim é difícil ter diversidade. Com a IA, a gente consegue gerar diferentes tipos de bebê, diferentes biotipos, cores, e mostrar o produto de forma muito mais próxima da realidade”, diz.

A tecnologia permite mostrar a mesma peça em vários perfis. Isso ajuda o cliente a entender melhor o produto — e aumenta a chance de compra.

“Antes, muitas vezes o cliente via só a foto do produto e não conseguia imaginar como aquilo ficava no corpo de uma criança. Agora ele consegue ver isso de forma muito mais realista”, afirma.

IA no “varejo raiz”

A aplicação da tecnologia não começa no marketing.

No chamado “varejo raiz”, a inteligência artificial é usada para prever demanda, identificar tendências e distribuir produtos.

“Hoje a gente usa algoritmos para identificar tendências muito rápido. Antes isso dependia de pessoas olhando desfile, revista, rede social. Agora a gente consegue capturar isso quase em tempo real”, diz.

A mesma lógica vale para a logística.

A empresa usa dados para ajustar o estoque por região — com diferenças entre estados e até cidades.

“Você tem microtendências. Um produto pode performar melhor no Nordeste do que no Sudeste. A gente usa IA para entender isso e colocar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo”, afirma.

O provador no celular

Outro ponto de uso da IA está na experiência digital.

A empresa criou um provador virtual dentro do aplicativo. O cliente envia uma foto e vê como a roupa ficaria no próprio corpo.

“Quando você vai na loja física, você prova a roupa. No digital isso não existia. Agora a gente consegue trazer essa experiência para o celular”, diz.

Segundo Reis, quem usa a ferramenta compra mais.

“O cliente consegue se ver usando o produto. Isso aumenta a conversão em relação a quem não usa”, afirma.

Menos fila, mais integração

A digitalização também chegou às lojas físicas.

A empresa implementou autoatendimento, compra pelo aplicativo dentro da loja e integração de estoques.

Hoje, um cliente pode comprar uma peça que não está disponível naquela unidade e receber em casa no dia seguinte, em uma única transação.

“Fila sempre foi uma dor do cliente. A gente usou tecnologia para resolver isso, com autoatendimento e compra pelo celular dentro da loja”, diz.

Nos bastidores, os funcionários também passaram a operar com aplicativos para tarefas como reposição e precificação.

IA como ferramenta — não substituição

Apesar da automação, a empresa mantém o foco nas pessoas.

“O humano continua sendo o centro. O varejo existe para atender pessoas. A tecnologia vem para aumentar a capacidade, não para substituir”, afirma.

Na prática, isso significa liberar tempo das equipes.

“Quando você aumenta a produtividade, as pessoas conseguem fazer mais em menos tempo e passam a ter espaço para pensar, inovar e melhorar o que fazem”, diz.

A empresa também criou programas internos para treinar funcionários no uso de tecnologia e IA.

O que muda no perfil do time

Com mais tecnologia, o perfil de contratação também muda.

Para Reis, três pontos ganharam peso: curiosidade, capacidade de aprender e trabalho em equipe.

“O mais importante hoje é a capacidade de aprendizado. A tecnologia muda o tempo todo. Quem não estiver disposto a aprender, fica para trás”, afirma.

Ele também destaca a necessidade de testar novas ideias dentro da empresa.

“A tecnologia aumenta a capacidade. Mas se a pessoa não souber o que fazer com isso, não acontece nada. Por isso o empreendedorismo dentro da empresa é importante”, diz.

E reforça que inovação não acontece de forma isolada.

“Nada disso é feito sozinho. Se você acha que tecnologia resolve tudo sozinha, está errado. É trabalho em equipe o tempo todo”, afirma.

A história do South Summit

Em meio à crise econômica que atingiu a Espanha no início da década passada, um evento surgiu com a proposta de conectar empreendedores e investidores.

O South Summit foi criado em 2012, em Madri, pela empreendedora María Benjumea em parceria com a IE Business School, escola de negócios sediada na capital espanhola.

Naquele momento, o país enfrentava desemprego acima de 20% da população adulta e mais de 50% entre jovens. A falta de crédito e a incerteza sobre o futuro pressionavam empresas e profissionais.

A ideia do South Summit nasceu desse contexto. Benjumea reuniu acadêmicos da IE, executivos de grandes empresas e representantes do governo para criar um encontro voltado a negócios e inovação. “A Espanha estava muito mal naquela época”, afirmou a empreendedora à EXAME.

Empreendedora desde o fim dos anos 1970, Benjumea já havia criado negócios como uma galeria de arte, em 1981, e o Infoempleo, plataforma de empregos lançada nos anos 1990 com a chegada da internet.

A primeira edição do South Summit foi pequena, com algumas centenas de participantes e poucos fundos de investimento. Ao longo dos anos, o evento cresceu e passou a atrair startups e investidores de vários países.

Um dos pilares do encontro é a competição de startups, que seleciona empresas com potencial de crescimento. Entre as participantes estão companhias que depois atingiram valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares.

Com o tempo, o evento se consolidou como ponto de encontro do ecossistema de inovação na Espanha. Madri passou a atrair mais investimento em startups e ganhou espaço entre os principais polos de tecnologia na Europa.

A expansão internacional começou anos depois. Em 2022, o South Summit chegou ao Brasil, com a primeira edição realizada em Porto Alegre, no Cais Mauá. O evento reuniu cerca de 15 mil pessoas de 76 países.

A edição seguinte ampliou a estrutura, com aumento de área e número de palestrantes. Em 2025, o encontro manteve a realização na capital gaúcha mesmo após as enchentes que atingiram a região, reunindo mais de 20 mil participantes.

Hoje, o South Summit reúne startups, investidores e executivos em diferentes países, mantendo o formato baseado em conteúdo, conexões e apresentação de negócios.

Acompanhe tudo sobre:RennerSouth Summit Brazil

Mais de Negócios

O novo ciclo do leite: como a Piracanjuba aposta em proteína para sair da commodity

Carol Celico leva marca de roupas do digital ao varejo e mira R$ 57 milhões

De resíduo a negócio bilionário: Piracanjuba aposta no whey para superar os R$ 12 bilhões

Construtora de Niterói criada em 2020 já mira R$ 2 bilhões em vendas até 2030

Mais na Exame

Brasil

Lula tem 51% de rejeição e Flávio Bolsonaro, 45%, mostra Gerp

Casual

Golfo vê turismo e luxo recuarem com a guerra

Inteligência Artificial

O prompt que faz o ChatGPT pensar passo a passo (e errar menos)

Mercado Imobiliário

O que influencia o preço do metro quadrado em uma cidade?