South Summit apresenta nova identidade visual

O South Summit apresenta sua nova marca e destaca sua posição como ponto de encontro para a inovação e a espinha dorsal do ecossistema empreendedor global.

Desenvolvida pela agência espanhola Hanzo, alguns elementos principais compõem o logotipo, que através de suas linhas simples e futuristas, relembra a inovação presente no DNA do evento.

Sua iconografia imprime uma linguagem própria e representa os diferentes atores do ecossistema, com cores vibrantes, que retratam as origens do South Summit.

“O conceito da nova marca é um reflexo do que significa o South Summit: o lugar onde tudo converge, onde o esforço é recompensado e de onde se olha para o futuro. A imagem retrata os principais pontos de ação do encontro de empreendedores: criar um mundo melhor, aproximar o futuro do presente e refletir sobre os próximos desafios que o planeta e a sociedade devem enfrentar, sempre através do empreendedorismo, com a sustentabilidade, a Educação e a diversidade sendo eixos do futuro. Chegamos ao South Summit com a colaboração da sociedade, com um carácter comunitário e com a ajuda de todos", disse María Benjumea, presidente e fundadora do South Summit.

Quando é o South Summit Brazil

O lançamento acontece junto com o início da campanha de mídia para a segunda edição do evento no Brasil, a ser realizado em Porto Alegre (RS), de 29 a 31 de março de 2023.

A campanha conta com a parceria da Eletromídia e estará presente em mais de 12 mil telas, distribuídos em cidades de 10 estados:

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campinas (SP)

Campo Grande (MS)

Curitiba (PR)

Goiânia (GO)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Vitória (ES)

De acordo com o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, o lançamento da nova marca é um momento muito especial porque remete a uma nova fase para o setor de inovação e para o fomento do ecossistema.

Como conseguir ingressos

O executivo fala com orgulho dos resultados da primeira edição do evento e mostra otimismo em relação ao que está por vir.

“Foi um dos maiores eventos de inovação da América Latina em termos de números. Tivemos 3.300 startups, com quase mil delas participando da Competição, 8.500 empresas, 500 investidores, 500 profissionais de mídia e a visita de 20 mil pessoas de 50 países", diz Hopf.

"Para a próxima edição brasileira, já temos 2.020 startups inscritas na Competição vindas de mais de 86 países e, assim, esperamos um evento incrível.”

O vice-governador do RS, Gabriel Souza, também evidencia a importância do evento para o Estado. “A cada nova edição, o Rio Grande do Sul fortalece a sua vocação para a inovação, além de oportunizar aos participantes um espaço para a troca de conhecimento e competências.”

Ao todo, o estado, que é correalizador do South Summit Brazil, possui 16 parques tecnológicos, 43 incubadoras e mais de mil startups.

“Esta grande plataforma de conexões, que temos a alegria de receber novamente, é um orgulho para nós e não tenho dúvidas que irá se tornar a cada ano mais importante no calendário de atividades do RS” reforça Gabriel, que lidera a participação do governo gaúcho no evento, por meio do Gabinete de Projetos Especiais.

O South Summit Brazil 2023 acontece de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, e os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.