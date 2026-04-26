Com R$ 600, eles levaram internet à fazenda da família. Hoje atendem 2 mil clientes

Manter conexão em regiões afastadas das grandes cidades ainda é uma das dificuldades para a produtividade em diversos setores, como o agronegócio e as operações logísticas. Em muitas dessas áreas, a ausência ou instabilidade do sinal de celular e de internet compromete desde a comunicação até a execução de processos e gestão.

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A Bit Eletronics facilita e amplia a comunicação entre as pessoas, principalmente em locais onde há problemas na recepção do sinal das operadoras de telefonia celular. A ideia do negócio nasceu da vivência dos próprios fundadores, que enfrentaram na pele as limitações da falta de conectividade.

Naturais de Itumbiara, no sul de Goiás, os irmãos Igor, Breno e Túllio Serafim cresceram em um ambiente ligado ao agronegócio, acompanhando de perto os desafios enfrentados pelo pai, produtor rural.

CEO da empresa, Igor é formado em administração pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ele foi aprovado em concurso público e trabalhou no Banco do Brasil antes de empreender em São Paulo, com uma empresa de importação, onde permaneceu por três anos.

Ao voltar para a cidade natal para atuar com o pai, implementou melhorias operacionais na empresa, que ficava a cerca de 60 km de distância da fazenda da família. "Foi onde identifiquei diversos gargalos", diz.

Na época, há cerca de 20 anos, a comunicação entre fazenda e cidade era extremamente limitada. Processos simples, como a compra de peças e insumos, exigiam deslocamentos constantes e tinham baixa previsibilidade.

Tudo mudou quando tentaram levar sinal de celular para a fazenda. Diante dos altos custos de fornecedores nacionais, Igor buscou alternativas no exterior e encontrou um equipamento na China.

Após um longo processo de negociação, testou a solução. O resultado foi imediato: o equipamento funcionou e resolveu o problema de comunicação. Junto com a solução, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma unidade excedente foi colocada à venda no Mercado Livre, que na época expandia sua operação no Brasil, e foi vendida em apenas três dias, com lucro.

Esse episódio marcou o surgimento do negócio. Com um investimento inicial de R$ 600 — sendo R$ 300 do Igor e R$ 300 do Breno—, os irmãos importaram novas unidades e começaram a vender.

Evolução das soluções

A empresa começou com repetidores de sinal de celular e, ao longo do tempo, ampliou o portfólio com produtos exclusivos. Agora, atua com equipamentos para melhoria de sinal, soluções de internet via satélite, dispositivos para veículos e roteadores de longo alcance.

Também desenvolveu um equipamento em formato de reboque, com placa solar, câmera, Wi-Fi e conexão via satélite, capaz de operar de forma autônoma, sem necessidade de energia externa.

Além do hardware, a empresa investiu no desenvolvimento de software próprio.

"Antes, quando surgia um problema, fabricantes de hardware e desenvolvedores de software transferiam a responsabilidade entre si, deixando o cliente sem solução", comenta. Ao integrar essas duas frentes, a companhia passou a oferecer soluções completas, reduzindo atritos e aumentando a eficiência na implementação dos projetos.

Outro diferencial está na forma de desenvolvimento dos produtos. Em vez de partir de hipóteses teóricas, a empresa adota uma abordagem prática, ou seja, com base em problemas reais. Muitos serviços, inclusive, surgiram de demandas internas da própria família, testadas em campo antes de serem levadas ao mercado. "Meu pai é uma espécie de cobaia", brinca.

Presença nacional

Fundada em 2008, a Bit Eletronics faz parte do Grupo Bitmex e já impactou mais de 20 mil empresas em todo o país. Atualmente, conta com 2 mil clientes ativos. Entre os setores atendidos estão o agronegócio, energia elétrica, gás natural e o setor público.

Prefeituras utilizam as soluções para levar conectividade a distritos afastados e implementar sistemas de monitoramento, como o acompanhamento do transporte escolar em áreas rurais.

Igor conta que a empresa já enfrentou alguns desafios importantes. O mais recente foi a chegada de novas tecnologias, como a internet via satélite da Starlink. Inicialmente vista como possível ameaça, a inovação se tornou uma oportunidade de expansão. A empresa passou a desenvolver soluções complementares, capazes de ampliar o alcance e a eficiência.

A companhia conta com 17 funcionários e mantém a gestão dividida entre os três irmãos fundadores. Igor lidera a estratégia e o crescimento da empresa; Breno é responsável pela área de tecnologia, com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação; e Túllio conduz a área administrativa.

Próximos passos

Em 2025, a Bit Eletronics entrou pela primeira vez no ranking EXAME Negócios em Expansão após registrar uma receita operacional líquida de R$ 2,5 milhões em 2024. No ano passado, faturou R$ 4,5 milhões e, para 2026, a expectativa é crescer 30%.

Entre os próximos passos estão o avanço em projetos voltados a licitações e contratos governamentais e o lançamento de novos produtos. Um dos destaques é um dispositivo para monitoramento de temperatura e umidade para ajudar produtores a reduzir perdas na armazenagem de sementes, um problema recorrente no agronegócio.

A solução tem previsão de chegar ao mercado em junho.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.