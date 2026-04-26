Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Ela comprou uma casa de pescador por WhatsApp — e criou um negócio milionário no Ceará

Com investimento de R$ 3 milhões em imóveis, empresária construiu operação de locação de temporada e mira faturamento de R$ 1 milhão nos próximos anos

Uma das casas reformadas em Icapuí: imóveis de pescadores foram adaptados para aluguel de temporada (Carina Moura Ranzolin/Divulgação)

Uma das casas reformadas em Icapuí: imóveis de pescadores foram adaptados para aluguel de temporada (Carina Moura Ranzolin/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 26 de abril de 2026 às 10h03.

Última atualização em 26 de abril de 2026 às 10h26.

A ideia era simples: comprar uma casa barata de pescador no litoral do Ceará, reformar e colocar para alugar no Airbnb — aproveitando, como atrativo, a aproximação com o mar. Carina Moura Ranzolin já tinha visto funcionar com uma amiga e decidiu testar.

Sem sequer ter pisado na cidade, a empresária gaúcha, hoje radicada em São Paulo, fechou o negócio à distância, confiando em fotos, contas feitas no papel e na intuição de que havia algo ali.

“Eu pensei: pode não dar rendimento de 4% ao mês como deu para minha amiga, mas se der 1%, 2%, já está ótimo”, lembra Carina.

Quando finalmente foi conhecer o imóvel em Icapuí, em setembro de 2019, encontrou um cenário contraditório: um mar quente, calmo e praticamente deserto — e uma rua tomada por lixo, casas simples de pescadores e um problema estrutural que não aparecia nas fotos. A maré, que estava avançando.

“Na hora eu pensei: ‘o que eu fui fazer aqui?’”.

O que parecia um erro virou  o início de um negócio imobiliário e de hospitalidade que lhe rende R$ 600 mil ao ano — e ultrapassará o milhão na próxima temporada. Chamado de Casas na Areia Icapuí, o projeto conta hoje com cinco casas já reformadas e planos para expansão. 

Como surgiu a oportunidade

A amiga de Carina havia comprado outra casa de pescador na mesma região, que fica a 200 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará. Ela reformou o imóvel e o colou para alugar no Airbnb. Durante o processo, ela contou com a ajuda de Carina. Os números chamaram atenção, pois a ocupação era alta e o retorno, acima do esperado.

“Eu ajudei a montar o anúncio, definir preço. Comecei a ver aquilo acontecendo de perto. Olhava e pensava: gente, isso está funcionando. Eu quero uma dessas", diz Carina.

A oportunidade apareceu em 2018: um vizinho da amiga cogitou vender a casa por R$ 70 mil. A negociação não avançou na época, mas um ano depois a oferta voltou — por R$ 100 mil. Carina não hesitou.

“Eu pensei: antes que ele desista de novo, vou comprar logo.”

A negociação foi feita por WhatsApp e a transação foi resolvida por procuração. Dois meses depois, ela embarcou para conhecer o investimento que já era seu. A chegada foi impactante. Vendo ao vivo, notou que a casa precisava de muito mais do que uma reforma estética. Havia danos estruturais, risco real de erosão e um entorno desorganizado.

“Não era uma arrumadinha. Precisaria de uma obra pesada mesmo.”

Antes mesmo de iniciar a obra, o pior aconteceu: uma maré forte derrubou parte do imóvel recém-comprado.

Foi o momento de decisão. Em vez de recuar, Carina e o marido, o advogado Luciano Ranzolin, escolheram investir mais. Começando por uma obra essencial para a saúde do negócios: um muro de contenção para segurar o avanço do mar.

“Ali eu entendi que não era só reformar casa. Era resolver um problema muito maior.”

A primeira casa e o padrão que viria depois

Enquanto a contenção avançava, o casal decidiu comprar outro imóvel da região, mais protegido, para colocar o projeto de pé. Nascia a "Casa Castanhola", a primeira do grupo Casas na Areia Icapuí. O conceito buscava manter a essência local, mas elevar o padrão de conforto.

Carina mergulhou no projeto com olhar de curadoria. Usou materiais da região, trabalhou com artesãos locais e misturou elementos rústicos com enxoval premium.

“Eu queria que fosse simples, mas muito bem feito. Confortável de verdade.”

Ela mesma treinou a equipe, organizou operação e preparou a casa como se fosse uma inauguração de loja.

Mais uma das casas do portfólio: casal ainda tem terrenos para construir ao menos mais dez unidades (Carina Moura Ranzolin/Divulgação)

Como a pandemia acelerou o negócio

A primeira casa ficou pronta em fevereiro de 2020, semanas antes da pandemia. O timing, por acaso, foi perfeito. Com o isolamento, famílias passaram a buscar destinos mais reservados, longe de hotéis cheios. Casas inteiras, em lugares pouco explorados, viraram tendência. Icapuí se encaixava exatamente nesse perfil. A demanda explodiu.

“No começo, a diária era R$ 400. Depois chegou a R$ 1.400”, diz Carina.

Em pouco tempo, o casal passou a comprar novos imóveis na região e acelerou as reformas. Sempre que surgia uma oportunidade, muitas vezes trazida pelos próprios moradores, eles avaliavam e, se fizesse sentido, compravam.

O movimento ganhou escala. Ao longo dos anos, Carina e Luciano foram adquirindo casas e terrenos, principalmente na faixa de frente para o mar. Hoje, somam cerca de 230 metros lineares de área beira-mar, além de lotes na parte de trás.

O investimento apenas em imóveis já gira em torno de R$ 3 milhões. Considerando reformas, obras e estrutura, o valor quase dobra. A valorização acompanhou o movimento.

“Eu paguei R$ 100 mil na primeira casa. A última já foi quase R$ 1 milhão.”

Hoje, o portfólio inclui cinco casas operando, uma em reforma e terrenos com potencial para pelo menos mais 10 unidades.

Carina Moura Ranzolin e o marido, Luciano Ranzolin: casal transformou casas de pescadores no Ceará em um negócio de locação que fatura cerca de R$ 600 mil por ano (Carina Moura Ranzolin/Divulgação)

A rua que precisava mudar

Mas não bastava reformar as casas. O entorno continuava sendo um problema — e afetava diretamente a experiência dos hóspedes. Foi então que Carina decidiu investir na rua. Ela organizou um mutirão com moradores, comprou equipamentos, pagou pequenas diárias e liderou a limpeza. O resultado: 11 caçambas de lixo retiradas.

“Era lixo acumulado há muito tempo. Mudou completamente a percepção do lugar.”

A ação ajudou a transformar a área e, aos poucos, elevar o padrão da região. Paralelo a isso, o negócio começou a funcionar de forma mais organizada. Carina mantém uma estrutura enxuta, com duas responsáveis diretas pela operação local — uma focada em atendimento ao hóspede e outra na gestão da casa — além de cerca de 20 profissionais indiretos.

A comercialização acontece por meio do Airbnb e canais próprios. Até 2025, o faturamento anual foi de R$ 600 mil, com forte sazonalidade: períodos como réveillon podem gerar até R$ 100 mil em poucos dias. Ainda assim, segundo Carina, há espaço claro para crescimento.

“Eu nunca fiz marketing de verdade. Agora é o próximo passo.”

Qual é o próximo passo

Com a operação mais estruturada, Carina quer profissionalizar a estratégia comercial e ampliar a ocupação ao longo do ano, reduzindo a dependência de finais de semana e alta temporada.

A meta é ambiciosa: chegar a R$ 1 milhão de faturamento anual a partir 2027. Além disso, há um banco de terrenos prontos para expansão — o que pode multiplicar a capacidade do negócio.

“Hoje eu já sei fazer. Já errei, já aprendi, já testei.”

O projeto que começou por impulso virou um ativo relevante — financeiro e pessoal.

“Eu comecei sem essa intenção toda. Era para ser uma experiência. E acabou virando um negócio.”

Acompanhe tudo sobre:CearáPraias

Mais de Negócios

Eles vão faturar R$ 15 milhões fazendo você comprar sempre do mesmo lugar

Kichute: o que aconteceu com o tênis que calçou o Brasil nos anos 1970

Com R$ 600, eles levaram internet à fazenda da família. Hoje atendem 2 mil clientes

Como cuidar dessa geração? Negócio criado pós-pandemia cresce com educação parental

Mais na Exame

Mundo

Tiroteio em evento com Trump mobiliza segurança e repercute entre líderes mundiais

Ciência

Esses idosos de 80 anos têm memória melhor que adultos de 50, revela estudo

Mercado Imobiliário

Artista do MoMa assina obra em prédio de luxo nos Jardins, em São Paulo

Future of Money

24/7: a convergência entre IA e cripto está redefinindo o trading global