Muito além de uma única solução tecnológica: a rota para o futuro da mobilidade é diversa

A crescente preocupação com questões ambientais tem levado setores econômicos inteiros a se reinventar para mitigar as mudanças climáticas. A indústria da mobilidade está no centro do debate sobre descarbonização, tendo a eletrificação como uma das opções. No entanto, existem outros caminhos complementares em direção a um futuro mais sustentável para a mobilidade, especialmente no Brasil, onde o setor automotivo ocupa a quarta posição entre os maiores emissores de CO2, atrás da agropecuária, mudanças no uso da terra e geração de energia.

Mobilidade sustentável

Na visão da fabricante de tecnologias automotivas MAHLE, é comum que o debate sobre a descarbonização da mobilidade gire em torno do que sai do escapamento dos veículos, pois atualmente é sob essa ótica que os grandes mercados avaliam a emissão de CO2, mas essa é uma visão parcial, pois o ciclo completo, além das emissões do escapamento, deve considerar as outras fontes, como a fabricação dos automóveis, a produção e transporte do combustível, e claro, o destino dado aos veículos e seus componentes quando a vida útil chega ao fim, tal ciclo de emissões é conhecido como emissões do berço ao túmulo. A boa notícia é que o cenário brasileiro é favorável. “Com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o saldo de emissão de carbono de um veículo fabricado no Brasil é bem menor do que o feito em outras localidades do globo. Isso pode nos posicionar como um centro sustentável de produção de veículos e componentes para o mercado global”, destaca Everton Lopes, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da MAHLE na América do Sul.

A estratégia global da MAHLE, tem seu foco na mobilidade sustentável, que abrange os pilares da eletrificação com a tecnologia para o veículo e sua infraestrutura de carregamento, gerenciamento térmico visando aumentar a eficiência energética dos veículos e novas tecnologias para reduzir as emissões de CO2 do motor a combustão, considerando a utilização de combustíveis sustentáveis. (Mahle/Divulgação) (Mahle/Divulgação)

O sucesso dos biocombustíveis no mercado brasileiro é outro protagonista na mobilidade sustentável. Isso porque a cadeia produtiva do biocombustível envolve a geração de biomassa. Dessa forma, uma parte do carbono emitido pela queima do combustível é capturada, minimizando o impacto ambiental de seu uso para a mobilidade, ao contrário das opções fósseis e não renováveis, com resultado positivo imediato ao ser aplicado na frota atual, onde a tecnologia dominante ainda é o motor a combustão interna. Com esses fatores, é importante que o Brasil se mantenha na vanguarda dos biocombustíveis e biomateriais e amplie o seu uso dentro de seu território, com a elevação do percentual desses combustíveis renováveis na matriz energética, além de expandir outras fronteiras, como é o caso do biometano e hidrogênio de baixa intensidade de carbono. Como uma das principais parceiras internacionais para o desenvolvimento de tecnologias e fornecedora da indústria automotiva, a MAHLE está empenhada em moldar a mobilidade do futuro, com um enfoque nas áreas estratégicas da eletrificação inovadora, sistemas de gerenciamento térmico, bem como em novas tecnologias para reduzir as emissões de CO2 do motor a combustão, altamente eficientes com combustíveis sustentáveis. A empresa mantém sua tradição de inovação há mais de um século. No campo da mobilidade elétrica inovadora, a empresa tem realizado desenvolvimentos de motores elétricos inovadores, livres de elementos de terras raras e de alta eficiência, além de sistemas de carregamento para veículos elétricos sem fio, oferecendo ao mercado soluções mais sustentáveis.

O motor elétrico de torque contínuo superior possui um novo conceito de refrigeração e é livre de elementos de terras raras, podendo funcionar em alta performance indefinidamente. (Mahle/Divulgação) (Mahle/Divulgação)

O sistema de posicionamento para carregamento wireless da MAHLE é uma solução global para o carregamento sem fio de veículos elétricos. (Mahle/Divulgação)

No campo do gerenciamento térmico, além dos sistemas de ar-condicionado eficientes, a MAHLE tem concentrado esforços em soluções para o controle de temperatura dos componentes de veículos elétricos e células de combustível, como baterias, inversores, motores elétricos, entre outros. Uma inovação recente é o sistema de troca térmica para baterias, denominado MAHLE Bionic, esse conceito aplica-se ao design de produto baseado na natureza, promovendo maior eficiência de controle térmico das baterias, o que se traduz em autonomia e segurança.