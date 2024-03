Com infraestrutura completa, resorts são cada vez mais procurados para eventos corporativos

Esse promete ser o ano dos eventos corporativos. De acordo com a projeção do estudo Global Economic Significance of Business Events, do Events Industry Council (EIC), em 2024 o setor vai, enfim, retomar totalmente o ritmo depois da pandemia.

O ano anterior já apontava nessa direção. Só no primeiro trimestre de 2023, dados da plataforma Sympla mostram que os eventos empresariais no Brasil tiveram um aumento de 36% na comparação com 2022.

Paralelamente, o turismo de negócios também cresceu. As viagens corporativas fecharam 2023 com números históricos, movimentando R$ 13,5 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), um volume 18% maior em relação ao período pré-pandemia – e 20% superior a 2022.

20% foi quanto cresceu a receita do Clara Ibiúna Resorts em 2023 em relação ao ano anterior, graças ao fortalecimento dos eventos corporativos.

Eventos em resorts

Para a nova e promissora temporada de eventos, o setor se prepara para oferecer uma boa experiência – a começar pela escolha do local. E é aí que entraram em cena os resorts.

Com uma infraestrutura diferenciada que une trabalho e lazer, esse tipo de hospedagem têm sido cada vez mais procurada pelas empresas tanto para convenções anuais, como para outros eventos, como lançamentos de projetos, celebrações de resultados, conferências e treinamentos.

Os encontros empresariais já representam, em média, metade do faturamento dos resorts no país. Segundo o último relatório divulgado pela Resorts Brasil, entidade que representa o segmento, no terceiro trimestre de 2023, a receita dos resorts cresceu 6% em relação ao ano anterior, graças ao fortalecimento dos eventos corporativos.

Clara Ibiúna Resort

Há 72 quilômetros da capital paulista, em Ibiúna (SP), o Clara Ibiúna Resort realizou, só em 2023, foram mais de 170 eventos do tipo, o que representou 25% do faturamento do resort no ano (um aumento de 21% em relação a 2022).

Reconhecido nacionalmente pela excelência em hospedagem, com classificação Best of the Best no Tripadvisor Travellers’ Choice, o charmoso hotel às margens da represa de Itupararanga foca em oferecer o mesmo padrão de qualidade aos encontros de negócio e, por isso, vem se destacando também pelo ótimo complexo de eventos.

"O Clara de Ibiúna foi concebido para ter uma estrutura completa para eventos integrada com a natureza. Nos preocupamos com a beleza da arquitetura aliada com a praticidade”, destaca Taiza Krueder, CEO do Grupo Clara Resorts.

Clara Ibiúna Resort: segundo empreendimento da rede Clara Resorts (Clara Resorts/Divulgação)

Uma rede premiada: o Clara Ibiúna Resort é o segundo empreendimento da rede Clara Resorts. O outro hotel, o Santa Clara Eco Resort, foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor hotel do Brasil e da América do Sul.

Espaços versáteis

A busca pelo resort ideal, porém, deve ser cuidadosa – são mais de 130 resorts no país –, considerando principalmente fatores como fácil acesso, estrutura adequada à produção, segurança, acomodações, equipe de apoio qualificada, gastronomia e oferta de atividades diferenciadas.

Quanto à estrutura técnica, questão número um na checklist dos organizadores, a grande vantagem dos resorts é a facilidade na organização: já está tudo incluído, dos equipamentos básicos à equipe de segurança ou limpeza.

No caso do Clara Ibiúna Resort, são salas amplas e modulares, de variados tamanhos e formatos, o que permite produções de todos os portes e a criação de diferentes ambientes em um mesmo evento.

Os espaços têm pé direito de 7,2 metros e capacidade para até 800 pessoas, dependendo da modulação desejada. Possuem ainda lounge e bar para coffee breaks, mesas e cadeiras para reuniões, gerador, entre outros itens extras.

Serviços de alto padrão

A gastronomia é outro fator importante na pesquisa do local ideal, já que os resorts costumam ficar fora dos centros urbanos; portanto, as pessoas fazem suas refeições dentro do hotel.

No Clara Ibiúna Resort , a cozinha é um dos destaques. Criativa e variada, atende bem ao público diverso de eventos, incluindo opções vegetarianas, veganas e sem glúten. Além dos restaurantes do resort, para os eventos corporativos é possível ainda contratar cardápios privativos para reuniões, coffee breaks e welcome drinks.

Aliás, as receitas do Clara in Casa, quadro criado na pandemia por Taiza para manter a conexão com os seguidores e hóspedes, podem ser acessadas pelo WhatsApp.

“Seleciono receitas surpreendentes e fáceis, inspiradas por lugares que visitei ou dadas por cozinheiros e amigos queridos. São pratos que faço na minha casa, que vão do trivial até uma celebração especial”, afirma Taiza.

Outro diferencial do Clara de Ibiúna é a versatilidade e o conforto das acomodações. O resort oferece aos organizadores várias possibilidades de quartos, com diferentes configurações e categorias, todas bastante confortáveis e bem equipadas.

São 163 apartamentos de luxo, sendo 60 apartamentos Superior Represa, 4 suítes Represa, 4 suítes Sede, 3 suítes da Mata, 1 suíte master, o Bloco Península e o recém-inaugurado Bloco Vila da Mata, com 32 apartamentos pensados para família, com copa baby equipada com pia, micro-ondas, filtro de água e adega, todas pet friendly, um atrativo para que o executivo estenda sua permanência após o evento, com a família.

A preocupação com a sustentabilidade, grande tendência em eventos, é mais uma questão considerada. Uma das ações do Clara Ibiúna é uma taxa social opcional paga pelo hóspede no checkout, cujo dinheiro arrecadado beneficia a comunidade em seu entorno.

Hoje, o resort contribui com ONGs locais que promovem a conscientização e preservação do meio ambiente e destina recursos para ajudar entidades beneficentes.

Equipe especializada de suporte

Para coordenar todas essas frentes de forma minuciosa e dar suporte total ao contratante em todas as etapas, tão crucial quanto à infraestrutura física é o resort disponibilizar uma experiente equipe de especialistas em eventos.

Segundo a CEO do Clara Resort, esse é um dos pontos fortes do hotel, sendo um fator determinante na crescente escolha do local para a realização de eventos empresariais.

“As marcas que optam pelo nosso centro de eventos, seja para treinamentos, workshops, seminários ou confraternizações, contam com todo o cuidado do nosso time, em cada detalhe, para que tenham uma experiência realmente diferenciada”, diz Taiza Krueder.

Um ambiente único

Completando a experiência de um evento em resort, está a infraestrutura de lazer e o contato com a natureza. Além de proporcionar um clima descontraído para atividades de integração de equipe e dinâmicas em treinamentos, é um importante atrativo para momentos de folga pré e pós-evento.

No exemplo do Clara Ibiúna , estão entre as atrações piscina interna e externa, campo de futebol, quadras de tênis e beach tennis, hípica, academia, sauna úmida e seca, salão de jogos, arco-e-flecha, tirolesa, arvorismo, parede de escalada, passeio de quadriciclo e de bike, trilhas ecológicas, pesca esportiva, boliche, cavalgada e escape room.

Sem contar o Spa by L'Occitane e as atividades aquáticas na represa (a maioria com instrutor), como caiaque, stand up, wakeboard, wakesurf e e-foil e esqui aquático.

Tudo isso cria uma atmosfera única, de leveza e alto-astral, que estimula o envolvimento de todos na programação do evento e favorece o entrosamento dos times, um ganho extra valioso e duradouro, que favorece a produtividade no retorno ao cotidiano.