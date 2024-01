A solução do Grupo Prosegur para aumentar a proteção de empresas contra ataques cibernéticos

O aumento exponencial dos ataques virtuais, tanto quanto da complexidade das ameaças cibernéticas, é um fato que tem preocupado executivos de empresas de diferentes indústrias ao redor do mundo. Nesse cenário, investir em ferramentas de cibersegurança é imperativo para que as organizações possam operar a salvo no ambiente digital.

Um dos serviços mais valorizados pelos gestores de TI é o MDR (do inglês Managed Detection and Response), modelo de detecção e resposta gerenciada que monitora e responde a ameaças potenciais, 24 horas por dia, sete dias por semana. Conhecer o inimigo para derrotá-lo Agora, a empresa brasileira de atuação global Cipher, pertencente ao grupo espanhol Prosegur, líder no setor de segurança privada, criou uma solução que dá um passo além no modelo já conhecido.

Batizada de xMDR (onde o “x” faz referência ao termo extended, isto é, “estendido” ou “aumentado”), a plataforma chega com uma proposta para elevar o nível de cibersegurança nas empresas. Isso porque a abordagem é “conhecer o inimigo para derrotá-lo”, compreendendo os métodos, as técnicas e as ferramentas utilizadas pelos “adversários digitais”, visando antecipar-se a eles — levando-se em conta, inclusive, a indústria de atuação.

É, nesse sentido, uma solução preditiva para que o cliente, ao invés de saber o que aconteceu com seu sistema, esteja ciente do que pode vir a acontecer, de acordo com os vetores de ataque que estão sendo criados no mercado.

A ideia é que as organizações possam contar com um “aliado estratégico” — não só para detectar e combater, mas, também, prevenir ameaças cibernéticas num ambiente digital em constante transformação.

“Nós estamos nos diferenciando com a implementação de uma nova ferramenta que provê um serviço de gestão mais eficiente e com maior valor agregado”, resume Paulo Bonucci, Global Chief Sales e Marketing Officer da Cipher para a América Latina.

Paulo Bonucci, Global Chief Sales e Marketing Officer da Cipher para a América Latina: ferramenta provê gestão mais eficiente e com maior valor agregado. (Prosegur/Divulgação)

Como funciona o xMDR

É consenso entre especialistas de TI que a estratégia de implementar camadas de proteção pode dificultar a ação de invasores e minimizar possíveis brechas de segurança. Assim, a plataforma xMDR se propõe a ser uma solução eficaz na camada de gestão de resposta a incidente.

De acordo com o executivo da Cipher, o grande diferencial do xMDR é prover um framework único, através do qual é possível conectar-se com todos os endpoints (notebooks e outros equipamentos) da rede virtual do cliente e, através de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML), ter uma previsibilidade nesse monitoramento para poder sugerir estratégias de defesa.

“Imagine que eu consiga entender quais são os adversários digitais do cliente e quais são os vetores de ataque que, normalmente, os hackers utilizam para atacar esse segmento de mercado. É assim que eu consigo prover estratégias de defesa”, continua ele. “E eu consigo comparar também onde o cliente se encontra, no quesito proteção digital, em relação a todas as empresas do setor”, completa.

O serviço de cibersegurança xMDR é 100% digital, baseado em nuvem e executado em uma plataforma proprietária. Desenvolvida nos laboratórios da Cipher, sua implantação é feita remotamente. Os especialistas da Cipher também operam de forma remota e fazem uso de uma tecnologia exclusiva, que otimiza o processo de aquisição de conhecimento.

Esse processo é incrementado, justamente, pelo uso de inteligência artificial e do machine learning, combinação capaz de analisar um grande volume de dados e oferecer soluções de forma instantânea. “A automação impulsionada pela inteligência artificial e pela aprendizagem automática não só aumenta a eficiência, mas, também, mitiga o impacto da escassez de especialistas em segurança cibernética”, observa Paulo Bonucci.

Vale dizer que isso traz impactos no uso de recursos humanos dos clientes e no próprio custo de operação do sistema, a qual é feita pela Cipher — o cliente tem acesso a um portal para acompanhar o monitoramento da gestão de segurança.

Cibersegurança: serviço de cibersegurança xMDR é 100% digital, baseado em nuvem e executado em uma plataforma proprietária (Prosegur/Divulgação)

Investir em cibersegurança pode reforçar a reputação de marca

As empresas sofrem ataques cibernéticos e ameaças virtuais todos os dias. É por isso que o investimento massivo em cibersegurança passou a ser uma premissa. A consultoria Gartner projeta gastos de até US$ 215 bilhões para 2024 em soluções de segurança no ambiente digital, em todos os setores da indústria. Exclusivamente com relação ao MDR, a Gartner estima que, até 2025, 50% das empresas utilizarão essa solução.

Sob essa ótica, a proposta da Cipher, por meio do xMDR, é atender a uma demanda crescente do mercado e, ao mesmo tempo, gerar valor para os clientes. Isso porque investir em cibersegurança proporciona muito mais que a proteção de dados. Hoje, é uma questão de credibilidade, podendo reforçar a reputação de marca tanto quanto aspectos como um bom compliance, práticas de ESG e a saúde financeira da empresa.

Em resumo, a cibersegurança é um ponto que extrapola os muros das organizações. “Hoje, empresas que terceirizam algum tipo de serviço estão escolhendo para quais empresas elas terceirizam, e uma das premissas é que essas empresas tenham investimento massivo em cibersegurança”, exemplifica Paulo Bonucci, acrescentando que esse é um tópico que está no “top 3” de qualquer empresa na atualidade, independentemente da indústria ou do país de atuação.

O Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina

O Brasil é o país mais visado da América Latina quando o assunto são os ciberataques. Só no primeiro semestre de 2023, foram registradas no país nada menos que 23 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, de acordo com dados do Cenário Global de Ameaças do FortiGuard Labs.

Assim, investir em serviços de cibersegurança tem se tornado uma prática obrigatória para as empresas se resguardarem de crimes virtuais, como o ransomware, o chamado “sequestro de dados”, que pode simplesmente paralisar as atividades de uma organização. Nesse tipo de cibercrime, os hackers criptografam dados e exigem o pagamento de altos valores (geralmente em criptoativos) para sua liberação.

Bonucci lembra também que, hoje, as empresas estão mais expostas a essas ameaças por conta do aumento da chamada “superfície de ataque” nas redes corporativas. Ou seja, o nível de exposição a riscos é muito maior, e não só em ambientes de TI, dado o grau de conectividade e o avanço de recursos como IoT (internet das coisas), o qual otimiza processos e agiliza operações, mas, por outro lado, abre portas de vulnerabilidade na segurança cibernética.

“Antes, você queria proteger computadores e servidores da empresa com antivírus. Hoje, essa medida é insuficiente, porque você tem celulares e outros equipamentos conectados à rede”, compara ele.

Antecipar-se à evolução das ameaças cibernéticas: um dos pontos-chave da xMDR (Prosegur/Divulgação)

Cliente paga pelo uso da ferramenta

A fim de facilitar o acesso à ferramenta por empresas de diferentes portes (em média, as organizações que buscam este serviço contam com 300 endpoints ou mais), o modelo de contratação da plataforma xMDR envolve um preço fixo, no qual o cliente paga somente pelo que usa. “E independe do número de conexões que você tem com outras plataformas, o que é um diferencial no mercado”, destaca o executivo da Cipher.

Atualmente, essa plataforma está disponível em nível global, com versões em português, espanhol e inglês, atendendo a clientes em toda a América Latina e, também, nos Estados Unidos, Europa, Ásia e África.

Dentro da perspectiva de oferecer soluções para os desafios de cibersegurança, a empresa vem trabalhando em vários outros produtos, além do xMDR (assista abaixo o vídeo da plataforma). Um desses produtos foca a questão da Segurança Híbrida. Em breve, você verá este conteúdo na EXAME.