Simple Organic vai abrir e-commerce e lojas para pequenos empreendedores

A Simple Organic, marca de cosméticos "limpos", vai abrir suas lojas físicas e o seu e-commerce para pequenos empreendedores. Com o projeto, chamado de Simple Guests, esses negócios poderão comercializar os seus produtos nos 27 pontos físicos que a marca possui, além de usufruir da logística da empresa. Em contrapartida, a Simple ficará com uma porcentagem sobre as vendas, que irá variar de acordo com a marca parceira.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

A iniciativa será contínua, ao longo de 2022, com projetos que duram três meses. Ao final de cada trimestre, a Simple Organic fará um processo seletivo para escolher quais os novos empreendedores entrarão no Simple Guests.

Para participar, os selecionados precisa ter, principalmente, valores semelhantes ao da Simple, como estar ligados a temas como sustentabilidade, consumo consciente e autocuidado.

As primeiras marcas que vão participar da iniciativa são Amai, Alma Velas, Chá de Autoestima, Marisco Edições, Pantynova, Purnat, Ressalva e Linus.

Nessa primeira edição, a curadoria das marcas foi feita pela equipe interna da Simple Organic, mas o objetivo é que nas próximas as escolhas também contem com sugestões feitas por clientes.

“Nossa intenção é promover e apoiar outros empreendedores que passam pelas mesmas dificuldades que tivemos no passado, queremos abrir portas para que eles possam crescer”, explica Patricia Lima, CEO da Simple Organic.

Para aumentar a visibilidade dos negócios, os pequenos empreendedores também participação de iniciativas institucionais da Simple, como um podcast da marca.

Lançada em 2017, em Florianópolis, a Simple Organic foi adquirida, em 2020, pela Hypera Pharma e conta com um portfólio de produtos que abrange maquiagens, itens de ­skincare, wellness e sexual care.

Em 2021, a Simple cresceu 300% nos canais digitais e faturou R$ 34 milhões. Em 2022, a companhia espera um aumento de mais 150% de venda nos canais digitais, chegando a centenas de farmácias e médicos do Brasil.

VEJA TAMBÉM

L'Oréal aposta em 'social commerce' para digitalizar vendas nos salões

Ela abriu um negócio num carro popular. Hoje fatura R$ 118 mi com estética