Os shopping centers das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reabrem nesta quinta-feira para o público após mais de dois meses fechados devido à pandemia do novo coronavírus. A reabertura foi autorizada pelas prefeituras.

Quem quiser frequentar os estabelecimentos vai encontrar um esquema de funcionamento bem diferente do de antes da pandemia. O horário de funcionamento será reduzido e praças de alimentação seguirão fechadas.

A Aliansce Sonae, que tem quatro shoppings em São Paulo e sete no Rio de Janeiro, tornou a abertura de lojas facultativa aos lojistas na primeira semana de reabertura. As unidades na capital paulista — Plaza Sul, Santana Parque, Campo Limpo, West Plaza — funcionarão das 16h às 20h. No Rio de Janeiro, Bangu, Carioca Shopping, Passeio Shopping, Leblon, Via Parque, Recreio e Santa Cruz estarão abertos das 12h às 20h.

Haverá contagem de pessoas e controle de acesso, caso necessário, a fim de evitar a aglomeração de pessoas. O uso de máscaras será obrigatório para funcionários e clientes e haverá medição de temperatura obrigatória para todos.

A companhia distribuiu uma cartilha com sugestões para a operação das lojas, como higienização de provadores, distância mínima de caixas, cuidados com aglomerações e presença de dispenser de álcool em gel para os clientes.

As praças de alimentação ficarão fechadas e os restaurantes podem operar apenas com serviços de delivery, drive thru, ou take away, quando o cliente busca a refeição para comer em outro lugar. Foi definida uma rotina mais intensa de limpeza e as unidades também ganharam mais recipientes de álcool gel.

Fraldários e serviços de vallet de estacionamento estão suspensos, assim como atividades recreativas. Áreas de lounge foram retiradas ou reajustadas, para garantir mais distanciamento. A rede afirma que o funcionamento de cinemas, teatros, academias e unidades de ensino seguirão diretrizes dos decretos municipais.

A BrMalls, dona de quatro shoppings em São Paulo e dois no Rio de Janeiro, também reabre as operações hoje. As unidades em São Paulo — Villa-Lobos, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz e Mooca Plaza — vão funcionar das 16h às 20h, com limite de 20% de sua capacidade. Praças de alimentação ficarão fechadas, apenas com serviço de delivery e drive trhu. Cinemas e teatros não abrem.

A companhia importou da China câmeras com sensor infravermelho para medir a temperatura corporal das pessoas nas unidades. Também vai medir a temperatura nos principais acessos dos shoppings. Lojistas e funcionários precisarão usar máscara.

Foram instaladas divisões de acrílico em locais da administração que realizam atendimento ao cliente, assim como recipientes de álcool gel em todas as áreas dos shoppings. A companhia higienizou todas as áreas dos shoppings com uma substância à base de ozônio, e reforçou a limpeza de corrimãos e maçanetas. Também instalou pias em todas as áreas dos shoppings, em especial nas praças de alimentação, e desativou os bebedouros.

Foi feita ainda a automação das cancelas dos estacionamentos, para que os clientes não precisem apertar o botão. Nos elevadores, a companhia instalou álcool gel para ser usado após o acionamento dos botões.