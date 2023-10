Setor que cresce dois dígitos, franquia é tema de feira em SP que debate IA e experiência do cliente

Novos modelos de negócios, canais mais digitais e clientes cada vez mais exigentes. Em busca de competitividade e maior relevância, os negócios precisam se adaptar de forma rápida para acompanhar os movimentos do mercado e dos consumidores.

Entre as franquias, o crescimento em 2023 pode ser usado com um bom indicador de adaptação do setor. De acordo com levantamento da ABF, o setor faturou R$ 105 bilhões no primeiro semestre, crescimento de 15% na comparação com o mesmo período o ano anterior. Em relação a 2019, período pré-pandemia, o crescimento foi de 24,2%.

Com o tema "Um mundo nada óbvio", a 13ª edição do BConnected vai abordar a disrupção nos modelos de negócios, canais, formatos e expectativas dos consumidores, identificando oportunidades e enfrentando desafios.

O maior evento de gestão de negócios em rede e franquias da América Latina começa nesta terça-feira, 3, no Teatro Santander, em São Paulo.

Inovação, uso de inteligência artificial (IA), mudanças na experiência do cliente, novos modelos de negócios e estratégias de crescimento serão alguns dos temas debatidos nos painéis.

O BConnected é uma realização do Grupo Bittencourt, consultoria brasileira com mais de três décadas de mercado, com foco em desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios, e com correalização da plataforma de conhecimento Startse.

Para Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, o BConnected mantém, há 13 anos, a tradição de ser o evento de negócios que proporciona ao público geração de novas ideias e oportunidades de negócios, além de relacionamento com grandes nomes do mercado.

"Todos os anos nos desafiamos a sermos maiores e melhores e superarmos as expectativas dos participantes entregando cada vez mais valor em nosso evento. Esse ano decidimos mostrar o que as empresas têm feito na prática para gerar mais resultados, ganhar eficiência e inovar em modelos de negócios, formatos e canais de vendas", diz a executiva.

Em 2022, a conferência reuniu mais de 1.300 líderes de mercado presencialmente, mais de 1.000 em live streaming e 40 palestrantes em 16 horas de conteúdo.

Agenda de palestras

A NBA, principal liga de basquete profissional do mundo, tem investido muito no varejo físico no país ao longo dos anos. Para falar sobre a estratégia da marca, Sergio Perrella Filho, vice-presidente de global merchandising da NBA para a América Latina, participa da 13ª edição do BConnected.

Também já estão confirmados:

Rodrigo Maingué, Business Director da Nestlé Professional

Carla Assumpção, Diretora Geral da Swarovski

Rafael Marconi, Diretor Executivo do Grupo Boticário

Maria Flavia Ciampi, Senior DTC Manager da Levi's Brasil

Sandra Hara Chayo, Sócia e Diretora do Grupo HOPE

Confira a programação completa do evento, nos dias 3 e 4 de outubro, aqui.