Mercado de franquias cresce 15% e fatura R$ 105 bilhões no primeiro semestre

O setor de franquias registrou um crescimento de 12,9% no 2º trimestre comparado ao mesmo período do ano passado. O faturamento saltou de R$ 48,052 bilhões para R$ 54,253 bilhões. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Este é o oitavo trimestre de crescimento seguido do setor. No primeiro semestre, o setor acumula faturamento de R$ 105 bilhões, crescimento de 15% na comparação com 2022. Na comparação com 2019, período pré-pandemia, o crescimento foi de 24,2%.

No acumulado dos últimos 12 meses, a alta do faturamento das redes de franquias foi de 15,2%. A receita nesse período saltou de R$ 195,4 bilhões para R$ 225 bilhões.

Hotelaria e Turismo, Alimentação Food Service e Moda foram os segmentos que mais cresceram no período, beneficiados especialmente pela forte retomada dos hábitos sociais presenciais, mas com a manutenção de atividades representativas no delivery e no e-commerce.

"Chama a atenção também a recuperação da movimentação de pessoas nos shoppings centers, associada a um nível de negócios elevados no delivery e outros canais digitais”, diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Os segmentos que mais cresceram no 1º semestre de 2023

A pesquisa da ABF mostrou que todos os segmentos cresceram em faturamento no trimestre. Hotelaria e Turismo lidera a lista, com variação positiva de 18,5%. Em franca recuperação, o segmento prosseguiu atendendo a demanda reprimida, a retomada das viagens pelo público em geral, seja a turismo ou a trabalho, e observou-se também um maior engajamento nas lojas físicas.

Em segundo lugar se destacou Alimentação – Food Service, com um incremento em sua receita de 16,9%, beneficiado principalmente pelo forte reaquecimento das atividades sociais, retorno com mais frequência do trabalho presencial, abertura de unidades, novos produtos, reformulação e melhorias no cardápio e investimentos em treinamento e desenvolvimento dos colaboradores.

Moda se destacou em terceiro lugar, com um faturamento 16,8% maior na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Com forte presença no franchising, o segmento também se beneficiou da retomada das atividades sociais e corporativas, o que levou muitas pessoas a renovarem ou completarem seus guarda-roupas, do maior engajamento nas lojas físicas, de mais investimentos em tecnologia e marketing e da maior maturação das marcas e seus franqueados.

Além desses segmentos, também registrou um desempenho acima da média no trimestre pesquisado Saúde, Beleza e Bem-Estar (15,9%), que mantém trajetória positiva dos períodos anteriores muito alavancado por serviços de estética e saúde e à tendência de bem-estar.

Segmento 2º tri 2022 2º tri 2023 Variação de receita Variação de unidades Alimentação 2.628 2.914 10,90% 6,50% Alimentação - Food Service 8.784 10.270 16,90% 8,50% Casa e Construção 3.533 3.858 9,20% 8,80% Comunicação, Informática e Eletrônicos 1.602 1.745 8,90% 7,40% Educação 2.977 3.334 12% 0,30% Entretenimento e Lazer 546 596 9,10% 6,30% Hotelaria e Turismo 2.568 3.044 18,50% 5% Limpeza e Conservação 415 465 11,90% 14,70% Moda 4.950 5.781 16,80% 3,60% Saúde, Beleza e Bem -Estar 11.516 13.353 15,90% 6,00% Serviços automotivos 1.842 2.014 9,30% 0,70% Serviços e outros negócios 6.689 6.880 2,90% 7,90% Total 48.052 54.253 12,90% 6,20%

No primeiro semestre de 2023:

Hotelaria e Turismo (26,2%)

Saúde, Beleza e Bem-Estar (21,0%)

Alimentação – Food Service (18,9%)

Moda (15,9%)

Limpeza e Conservação (15,4%)

Geração de empregos

No 2º trimestre de 2023, a mão de obra empregada pelo setor foi da ordem de 1,612 milhão ante 1,453 milhão entre abril e junho do ano passado, o que equivale a um aumento de 10,9%.

Número de operações

O número de operações de franquias também avançou. A variação no período pesquisado representou um acréscimo de 11.062 unidades no país, totalizando 188.878 operações. Segundo o estudo, foram abertas 4,0% mais unidades, com um índice de encerramento de 1,5%, resultando num saldo positivo de 2,5%.

Distribuição por Estados

A pesquisa identifica um quadro de estabilidade, com uma pequena elevação da participação do Sudeste associada ao tamanho da economia da Região.

“Apesar de a pesquisa deste ano não ter detectado movimentos muito significativos no mapa de atuação do franchising, entendemos que o movimento do setor para o interior e localidades fora do eixo Rio-São Paulo se mantém, inclusive alavancado pelas facilidades dos recursos digitais”, diz o presidente da ABF.

A entidade também vem constatando que a força do agronegócio tem gerado novas oportunidades para o setor. Nesse sentido, a ABF fez um estudo a respeito dos estados e identificou que entre os dez que mais cresceram em faturamento de janeiro a junho, seis têm sua economia muito alavancada pelo agronegócio: