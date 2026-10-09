Segurança avança e fraudes em pagamentos online caem 36,5%

O índice de fraudes em pagamentos online com cartões caiu 36,5% no Brasil em três anos. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o indicador passou de 54,4 para 34,5 pontos-base entre o terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2025.

A redução acompanha o avanço de tecnologias de autenticação e proteção de dados, mas também coloca em evidência outro desafio do comércio eletrônico: evitar que compras legítimas sejam recusadas pelos sistemas de segurança.

Isso porque uma transação pode ser negada mesmo quando o consumidor tem limite disponível no cartão. Para o varejista, cada tentativa frustrada representa o risco de perder uma venda. O desafio é identificar operações fraudulentas sem criar obstáculos para quem está tentando concluir uma compra.

É nesse cenário que o Mercado Pago, instituição financeira do Mercado Livre, lançou em setembro o Pagamentos Rápidos, funcionalidade que utiliza a tokenização para preencher automaticamente dados de pagamento e reduzir etapas no checkout de lojas virtuais.

Em testes realizados até junho de 2026, os varejistas participantes registraram, em média, aumento de 12 pontos percentuais na taxa de aprovação de pagamentos e de 15 pontos percentuais na conversão de vendas, segundo dados divulgados pela companhia.

O que muda na hora de pagar

A tecnologia por trás da solução é a tokenização, que substitui informações sensíveis do cartão por identificadores digitais. Dessa forma, dados como número e validade não precisam ser compartilhados diretamente a cada transação.

No caso do Pagamentos Rápidos, consumidores que possuem conta no Mercado Livre ou Mercado Pago podem utilizar os meios de pagamento já cadastrados ao comprar em lojas que adotam a funcionalidade.

Mercado Pago: Nova funcionalidade utiliza tokenização para simplificar pagamentos online e aumentar a aprovação de vendas (Mercado Pago/Divulgação)

Na prática, o comprador informa seu e-mail e, caso ele esteja associado a uma dessas contas, visualiza opções como cartões salvos, saldo disponível e linha de crédito. Depois de escolher a forma de pagamento, confirma a identidade por biometria e conclui a compra.

Todo o processo acontece dentro da loja virtual, sem redirecionamento para páginas externas e mantendo a identidade visual do varejista.

A proposta é reduzir a quantidade de informações solicitadas ao consumidor. Durante os testes, a companhia também identificou uma redução de 74 pontos percentuais na solicitação do CVV, código de segurança dos cartões.

A tokenização faz parte de uma transformação mais ampla na infraestrutura de pagamentos. Segundo a Abecs, o uso dessa tecnologia, combinado a protocolos de autenticação e sistemas de inteligência artificial, está entre os fatores associados à redução das fraudes no país.

Menos recusas, mais vendas

Para o comércio eletrônico, a modernização dos pagamentos tem implicações que vão além da segurança. Quanto mais simples for o processo de finalização da compra, menores são as oportunidades de o consumidor abandonar o carrinho antes de concluir a transação.

Nesse contexto, o Mercado Pago busca melhorar dois indicadores acompanhados pelos varejistas: a taxa de aprovação, que mede a proporção de pagamentos autorizados, e a conversão, que indica quantas tentativas de compra resultam em vendas concluídas.

“Para o varejista, cada etapa a menos no pagamento pode fazer diferença na decisão de compra. Os resultados que já observamos mostram o potencial da solução para melhorar o desempenho do negócio, combinando mais opções de pagamento com uma jornada mais simples”, afirma Beni Harari, diretor de Grandes Contas do Mercado Pago.

A funcionalidade foi desenvolvida para grandes empresas e permite que os varejistas ofereçam uma experiência de pagamento semelhante à disponível no Mercado Livre, mas dentro de seus próprios ambientes digitais.

O lançamento também integra a estratégia do Mercado Pago de ampliar sua atuação no processamento de pagamentos para outras empresas. A instituição financeira reúne soluções de checkout, serviços bancários, crédito e ferramentas de gestão para negócios de diferentes portes.

“Oferecer uma experiência de pagamento mais conveniente pode ter impacto direto na performance das vendas. É essa combinação entre inovação, facilidade para o consumidor e resultado para o varejista que sempre buscamos proporcionar”, afirma Harari.

Para o varejo, o avanço dessas tecnologias mostra que segurança e conversão passaram a fazer parte de um mesmo desafio. Não basta impedir operações fraudulentas: também é necessário garantir que os mecanismos de proteção não dificultem a conclusão de compras legítimas.

Na prática, o resultado depende de uma etapa decisiva para qualquer loja virtual: transformar a intenção de compra em uma transação efetivamente aprovada.