SEC quer impedir que fundos com rótulo ESG enganem investidores

A comissão de valores mobiliários dos EUA dá seu maior passo até agora para impedir que gestores enganem investidores quando afirmam que seus fundos estão focados em questões ambientais, sociais ou de governança.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

Aumentam as preocupações com a falta de padrões consistentes para investimentos que afirmam ser sustentáveis, com o rótulo ESG aplicado em tudo, desde fundos negociados em bolsa até derivativos complexos. No governo Biden, esse tem sido um dos focos da SEC, que já havia sinalizado maior escrutínio.

“É importante que os investidores tenham divulgações consistentes e comparáveis sobre as estratégias ESG dos gestores para que possam entender quais dados balizam a categorização dos fundos e escolher os investimentos certos para eles”, disse o presidente da SEC Gary Gensler em comunicado.

Por Lydia Beyoud e Saijel Kishaz (Bloomberg)