Sebrae Delas oferece 11 mil vagas em cursos para mulheres empreendedoras; veja como se inscrever

O empreendedorismo feminino tem um poder transformador. Mais do que garantir autonomia financeira, contribui para remodelar o cenário econômico e reduzir desigualdades estruturais. Segundo estudo da McKinsey Global Institute, promover a igualdade de condições entre homens e mulheres no mercado de trabalho poderia elevar o PIB brasileiro em até 30%.

Mas as mulheres que decidem empreender seguem enfrentando desafios, como barreiras sociais, dificuldade de acesso ao crédito, sobrecarga com tarefas domésticas e falta de apoio, e ainda há um longo caminho a percorrer. Um levantamento do Sebrae, baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), mostra que dos 30 milhões de empreendedores no Brasil, apenas cerca de 10 milhões são mulheres. E mais: em torno de 25% delas já sofreram discriminação e mais de 40% viram ou souberam de alguém que foi vítima de preconceito.

Para superar esses obstáculos e potencializar o impacto que o empreendedorismo pode gerar, o Sebrae conta com o programa Sebrae Delas, uma iniciativa de capacitação gratuita voltada exclusivamente a mulheres que desejam abrir um negócio ou fortalecer suas empresas. O objetivo é fornecer apoio em qualquer estágio da jornada: não importa se o negócio está só no papel, em fase inicial ou em operação.

Além disso, promove o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reconhece empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. Desde sua criação, em 2024, já recebeu mais de 100 mil inscrições e premiou cerca de 200 mulheres.

A seguir, saiba mais sobre o Sebrae Delas, quem pode participar e como acessar os conteúdos.

Por que participar:

Conteúdos exclusivos e estratégicos

Materiais voltados à estruturação de pequenos negócios, com informações práticas sobre gestão, marketing e finanças em diversos formatos – e-books, artigos e vídeos. Qualificação pessoal e profissional

Conteúdos para o desenvolvimento de competências técnicas (hard skills) e socioemocionais (soft skills). A agenda inclui palestras, mentorias, consultorias e seminários. Fortalecimento de redes e parcerias

Mais do que capacitar, o programa estimula conexões entre mulheres, criando oportunidades de troca, colaboração e ampliação de canais de divulgação e vendas.

Trilhas de conhecimento

Veja a seguir os cursos gratuitos disponíveis – são mais de 11 mil vagas e diversas turmas* ao longo dos meses:

Invista em você: alcance a liberdade financeira

Com foco em autonomia e empoderamento para decisões financeiras, explora temas como organização do orçamento, enfrentamento de dívidas, perfil de investidora e como perder o medo do mercado financeiro.

Mulheres em Foco: desenvolva suas habilidades e seja sua melhor versão

Jornada voltada ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais essenciais para empreender, como autoimagem, autoconfiança, comunicação, tomada de decisões e liderança.

Ganha-ganha: faça negociações criativas e mutuamente vantajosas

Curso sobre os aspectos que estão por trás de uma negociação – das principais técnicas para ganhar confiança, como análise de risco e conferência de contratos, até as habilidades essenciais para chegar em acordos inteligentes e eficientes.

Marca pessoal poderosa: a arte de se destacar

Mostra como construir – ou fortalecer – uma marca pessoal autêntica e estratégica. A partir de técnicas de marketing pessoal e digital, aborda temas como autoconhecimento, narrativa pessoal, utilização das redes sociais, produção de conteúdo e pitch (apresentação curta e direta).

Up Digital Finanças

Mostra de que forma a tecnologia e os princípios de gestão financeira podem ajudar a melhorar os resultados do seu negócio.



Up Digital Marketing

Voltado ao fortalecimento da presença digital da empresa, com foco em posicionamento e estratégias online.

Decola MEI

Trilhas desenvolvidas especialmente para as necessidades da microempreendedora individual em diferentes áreas. Os conteúdos passam por visão empreendedora, gestão financeira, acesso a crédito e marketing.

Alimentos e Bebidas

Beleza

Moda

*As inscrições são abertas semanalmente.