Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 abre inscrições para empreendedoras de todo o Brasil

Desde 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece mulheres à frente de pequenos negócios que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. A edição de 2025 está com inscrições abertas até 15 de junho para cinco categorias distintas, com foco em pequenos negócios de inovação, negócios internacionais, negócios do meio rural, MEI com o objetivo de inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor. A participação é gratuita.

Podem se inscrever mulheres com mais de 18 anos, com negócios formalizados até janeiro de 2024. Neste ano, a etapa regional foi ampliada para sete regiões, levando 35 finalistas à fase nacional — um aumento na representatividade de empreendedoras de diferentes partes do Brasil.

O prêmio já recebeu cerca de 100 mil inscrições e premiou mais de 200 mulheres desde sua criação, consolidando-se como uma das principais iniciativas de valorização de trajetórias femininas no setor empresarial. A premiação em dinheiro chega a R$ 30 mil, além de oferecer capacitação no programa Empretec, mentoria e participação em missão técnica.

As cinco categorias e os critérios de seleção do Prêmio

As categorias da edição 2025 são:

Pequenos Negócios : empresas com faturamento entre R$ 82 mil e R$ 4,8 milhões;

: empresas com faturamento entre R$ 82 mil e R$ 4,8 milhões; MEI : microempreendedoras com CNPJ e faturamento anual até R$ 81 mil;

: microempreendedoras com CNPJ e faturamento anual até R$ 81 mil; Produtora Rural : mulheres atuando com agricultura, pecuária ou pesca, com registro rural;

: mulheres atuando com agricultura, pecuária ou pesca, com registro rural; Ciência e Tecnologia : negócios com base em inovação científica ou tecnológica;

: negócios com base em inovação científica ou tecnológica; Negócios Internacionais: empreendedoras com atuação comprovada em mercados estrangeiros.

Artesãs podem se inscrever nas categorias MEI ou Pequenos Negócios, desde que tenham CNPJ. Produtoras rurais artesãs devem comprovar vínculo com a atividade agrícola.

Etapas da seleção

O processo de escolha das vencedoras seguirá seis fases:

Inscrição online com formulário e vídeo opcional; Validação fiscal e regulatória; Etapa estadual: seleção de até cinco representantes por estado; Etapa regional: definição das representantes nacionais; Etapa nacional: 35 finalistas disputam os prêmios; Premiação: 15 ganhadoras — ouro, prata e bronze em cada categoria.

Premiação e benefícios

As vencedoras nacionais recebem:

Ouro : R$ 30 mil + Empretec + mentoria + missão técnica + participação na final;

: R$ 30 mil + Empretec + mentoria + missão técnica + participação na final; Prata : R$ 20 mil + Empretec + missão técnica + final nacional;

: R$ 20 mil + Empretec + missão técnica + final nacional; Bronze: R$ 10 mil + Empretec + missão técnica + final nacional.

O valor da premiação será pago diretamente para pessoa física, na conta indicada pela vencedora.

Os valores dos prêmios sofrerão a retenção dos impostos e contribuições, conforme legislações aplicáveis em vigor, sendo repassado às premiadas o valor líquido após retenção.

Não há idade mínima exigida, e a presença de sócios homens não impede a candidatura, desde que a mulher esteja à frente da gestão.

Empreendedoras ganham visibilidade e capacitação

A premiação ocorre em um contexto de crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil. Em 2025, o número de mulheres à frente de negócios cresceu 38% em relação a 2020, totalizando 10,4 milhões de empreendedoras, segundo levantamento do Sebrae com base na Pnad Contínua do IBGE. O setor de serviços é o mais representativo, seguido pelo comércio, com aumento da presença feminina em áreas como tecnologia, e-commerce e saúde.

Apesar dos avanços, persistem desafios: o rendimento médio das mulheres empreendedoras é 24% inferior ao dos homens, e 62% delas citam a falta de conhecimento em gestão como barreira. Tendências como sustentabilidade, digitalização e personalização de serviços indicam os caminhos futuros para o setor.

Um dos exemplos é a história da estilista carioca Silvana Louro, destaque na categoria Pequenos Negócios do prêmio em 2022 com a Equal Moda Inclusiva. Após duas décadas na indústria da moda, fundou uma confecção voltada para pessoas com deficiência, com peças adaptadas com fechos magnéticos e etiquetas em braille.

A Equal lançou o primeiro uniforme paralímpico adaptado do mundo em 2015 e, anos depois, firmou collab com a marca Reserva, adaptando mais de 100 lojas e contratando 130 pessoas com deficiência.

“Moda é identidade. Pessoas com deficiência também têm direito de se sentir bonitas e confortáveis”, diz Silvana.

Além do prêmio principal, o Sebrae mantém programas como o Sebrae Delas, voltado para o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres. A iniciativa já atendeu mais de 100 mil empreendedoras em todos os estados do país.

Para se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios acesse: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios